【投资】雕刻时光启动B轮融资 本土咖啡馆强势扩张

北京时间5月29日消息，据雕刻时光CEO赵珂僮透露，雕刻时光已经做好第二轮融资的准备，希望企业能在快速奔跑中继续保持小清新咖啡馆排头兵的特色。

雕刻时光是国内知名咖啡馆连锁企业，自1997年创始以来，一直以专业的咖啡品质，优质的餐品，以及充满文艺气质的环境，赢得消费者的喜爱和业内口碑。目前，该公司旗下除全国31家连锁咖啡馆之外，还拥有“雕刻时光咖啡学院”、“艺丰商达公关公司”、“生活饰集”、“边界文化”等多个子品牌。

继2010年完成第一轮融资之后，雕刻时光的版图迅速扩张，目前，已在包括北京、上海、西安、南京、杭州、深圳等城市开设31家直营连锁店。而在刚刚结束的2012年第十四届中国特许加盟展会上，雕刻时光高调亮相，宣告其由过去直营式连锁经营向加盟式连锁转型的开始。

雕刻时光的动作不仅如此，其在云南西双版纳购置的咖啡，使雕刻时光从咖啡豆的源头开始掌控自己的市场。而专属烘焙工厂的建立，更是让产品的发展如虎添翼。现在的雕刻时光咖啡产品，不仅可以满足全国店面的需求，也为数十家咖啡学院教授的学员店供应原料。今年年初面世的时光挂耳包咖啡产品更是令业界眼前一亮。

随着第二轮融资资本的注入，雕刻时光将继续加快扩张的脚步，据悉，从今年下半年起到2013年二季度，雕刻时光还将在国内超过10个城市增设不少于15家分店。