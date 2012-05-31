【投资】影响创业公司融资估值的九大因素

融资阶段确定自己创业公司的估值是最头疼的事情之一。估值是件相对主观的事情。创业者对项目信心满满倾向于期望比较高的估值，投资人则认为自己的投资非常必要所以会给予相对低的估值。我们整理出了创业公司估值的9个方面供您参考：
1. 你需要什么
在考虑估值之前，你要算算你短期中期长期需要多少钱。一旦你确定了你需要的资金范围，你再来考虑其他估值因素。
2. 股权
出让股权总是痛苦的决定，但还是需要找到一个舒服的平衡。别出让太多导致对公司丧失控制，但也不能太小气而找不到投资人。10-20%对于天使来说是比较正常的。
3. 知识产权
拥有知识产权能推高公司的估值。你的知识产权可能是专利，版权，设计，或者独特的代码。如果它们能给你带来优势，你就要看看其他拥有相似专利的公司并参考它们的估值。
4. 其他财产
你可能购买了域名，服务器，设备等财产。这块比较好算，不过别忽略了几类财产的叠加价值。
5. 门槛
你要想想其他人copy你是不是那么容易。比如Groupon和其他团购公司就是很好的例子，Groupon容易被copy。 有较高门槛的创业公司会面临比较少的竞争。高门槛是投资人的最爱。
6. 未来价值
评价创业公司的未来价值是最难和最主观的一步，特别是早期投资。相比后期融资公司体现出来的成长性，早期公司切实的业绩比较少。数据能帮助你公司的强大潜力不被低估，坚实的商业计划书(BP)还有成长预测也能起到帮助。
7. 势头
投资人喜欢看到发展势头。已有用户当然是吸引投资人的重要砝码。作为创业公司，你可能会提供免费服务来积累用户然后用此来增加公司价值。
8. 舆论
公司的概念有媒体报道过吗?你的概念有独特或者够Cool的地方吗?报道给你带来了投资人吗?适当的炒作也能帮你推高估值。
9. 市场环境
就像其他商品一样，估值也受制于供需关系。如果你的概念是新的，第一个满足用户需求的，对估值肯定有帮助。相反如果市场已经充斥着相同的产品，低估值是正常的。市场风云莫测，融资时机很关键。如果细微的变化能带来比较高的估值，有时是值得考虑的。
这些都是评价创业公司估值的起点部分，向投资人展示的同时理清公司的最佳卖点是重中之重。
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