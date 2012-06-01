【投资人】神秘人士曝大摩通过Facebook下跌获利过亿

Facebook上市破发，也许是很多海外基金经理今年最大的噩梦。但如果看完下面这条消息，估计他们还会郁闷一阵：据某神秘人报料，Facebook的主承销商摩根士丹利(以下简称大摩)，正利用Facebook股价的不断下跌来赚钱。

报料人叫StephenGandel，他的简历上赫然写着，“毕业于华盛顿大学，曾先后在MoneyMagazine、《时代杂志》(TimeMagazine)等担任撰稿人，目前是 《财富》杂志(FortuneMagazine)的资深编辑，擅长调查华尔街内幕。”

就是这位内幕人，告诉了我们一个将游戏规则掌握在金字塔尖的华尔街。而这一次，故事主角是老牌银行摩根士丹利。

诡异的绿鞋

据Gandel介绍，尽管Facebook股价下跌给普通投资者带来了损失，但这并不妨碍大摩通过其赚钱。由于Facebook在上市后破发且股价大幅走低，大摩可以在二级市场以更低的价格买入。买入股票价格越低，盈利也就越多。

在理解大摩如何赚钱之前，首先要知道“绿鞋”机制。

绿鞋是指发行人在与主承销商订立的承销协议中，给予主承销商一项期权，使其有权在股票发行后30天内，以发行价从发行人处购买额外发行不超过原发行数量15%的股票。

而为了确保对自己有利，主承销商一般采取两种方法：当股票十分抢手，主承销商即以发行价行使绿鞋期权，从发行人处购得超额15%的股票以对冲其超额发售的空头头寸，并收取超额发售的费用，此时实际发行数量超过原定发行规模15%;当股价下跌，主承销商不行使该权利，而是从二级市场上购回超额发行的股票以支撑价格并对冲空头头寸，此时实际发行数量与原定数量相等。

按照Gandel的说法，大摩在Facebook上的超额配售是6300万股。当Facebook上市破发后，大摩可能未行使绿鞋期权，反而在二级市场上以越来越低的价格买入。这样一来，大摩便赚取了发行价和市价之间的差额。

Gandel特别举例称，上周二，Facebook曾跌至31美元，若大摩和其他承销商在这个价格买入，相较于发行价，将赚取4.5亿美元。另据一位知情人士透露，大摩此次交易利润为1亿美元。

《每日经济新闻》记者留意到，截至本周三，Facebook收报28.19美元，较发行价已跌去近26%。

不公平的游戏?

曾在美国证交会(SEC)任职7年负责IPO监管的WalterVanDorn表示，超额配售众所周知，SEC并不认为绿鞋机制中会存在承销商和股东的利益冲突。

但在本次IPO中，有分析人士指出，大摩可能在让自己获利丰厚的同时，使得其他股东损失惨重。据报道，KnightCapital在向SEC的文件中披露称，其交易损失在3000万~3500万美元之间，未来将诉诸法律。

尽管有IPO专家表示，大摩的交易本身看起来并不违反任何规定，这一做法早在Facebook的招股说明书中就进行了披露。但对于高价买进的投资者来说，依然难以接受。

尤其令部分投资者愤怒的是，就在IPO前夕，大摩和另外几家承销商还被曝提前向某些机构投资者，如大型投资公司客户做出警示，透露关于Facebook未来收入前景堪忧的分析报告，使得这些提前得到消息的投资公司及时抽身，避免了之后的损失。

对此，《财富》杂志高级编辑AllanSloan在一篇讨论究竟谁才是Facebook上市乱局中赢家的文章里就指出，那些有消息和关系玩家的退出，再加上发行股数的增加，使得个人投资者可以购买到更多的股票。他们以38美元的全额零售价买入，之后却只能眼睁睁地看着股价大幅下跌。但现在，那些之前取消了订单的大玩家们却有机会以低于30美元的价格买入Facebook股票。