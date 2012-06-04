【投资】VC/PE二类城市投资热情升温 红杉九鼎等机构驻扎南京

从上海到南京，坐火车最多两个小时。红杉资本中国(Sequoia Capital China)董事总经理张思坚如今不仅自己频繁往来于沪宁之间，在南京甚至还有专属的办公室，“有一个专门的工作人员”在这里。

相比红杉，深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)、达晨创业投资有限公司(以下简称“达晨”)以及汉能控股集团有限公司(Hanergy Holding Group Limited，以下简称“汉能”)走得更远，这三家公司都在南京落了地。

早在2010年，深创投就联合南京市创业投资发展中心、南京市建邺区国有资产经营有限公司等共同投资设立了南京红土创业投资有限公司(以下简称“红土创投”)。2011年底成立的“南京汉能创业投资中心”是第二家在南京成立的基金，汉能董事长陈宏透露目前管理一只3亿元人民币的基金，“规模不是很大，但足以表现我们对南京的关注”。达晨则紧随其后成立了南京达晨栖霞基金。

这份新来者的名单中，还有东方富海、九鼎创投、武汉化工创业投资有限责任公司、凯旋创投等等。南京市技术创新服务中心主任张晓林说：5年前中国南京产业与资本融合促进中心联合了12家VC/PE管理机构作为发起单位，“如今每次开会都回来上百家机构”。南京市常务副市长沈健指出，目前该市已经有各类VC/PE机构134家，注册资本金为97亿元人民币;南京当地迄今已有503家企业获得了382家机构的投资，涉及金额145亿元。

而一组动态的数据或许更能反映南京在VC/PE圈里地位的提升。2010年12家VC/PE资金俱乐部成员在南京的总投资额为3.7亿元;而2011年的这一数据则为9.2亿元。这一年南京市获得VC/PE的总投资额超过30亿元人民币。

即便是这样的数据，与两个小时车程外的上海相比，南京也是小巫见大巫。根据清科集团的统计，2011年上海获得的VC/PE投资金额超过15亿美元，这个数据几乎是南京所在的江苏省的2倍。

“南京不应该与北京、上海、深圳这样的一线城市相提并论。”一位不愿意透露姓名的VC/PE业内人士认为，与其旗鼓相当的应该是重庆、武汉、西安等VC/PE“二线城市”。同样据清科集团提供的数据，2011年接受VC/PE投资金额最多的前五位，分别是北京、上海、深圳、江苏以及除深圳以外的广东省。

此类VC/PE二类城市实际上普遍都在升温。2011年以新疆、陕西、内蒙古为代表的西部地区也获得了较多投资，三地获投案例数量分别为15、15和12起，投资金额分别为1.48亿美元、7333.88万美元和1.23亿美元。而南京市的数据则是，2011年总共有7家VC/PE机构分别投资了途牛科技、苏宁电器、诚迈科技、健友制药、原力动画等9家企业，投资额为15.3亿元，联合其他VC/PE的组合投资金额则超过30亿元。

与一线城市日趋激烈的竞争相比，这类二三线城市正日渐受到VC/PE的关注。“供给越不充足，意味着新进入者越会机会。”红杉资本中国董事总经理张思坚说。

深创投发起设立的红土创投或许就是最好的案例，据了解由于有政府引导基金的介入，红土创投在投资区域、投资方向上都有所受限。据其副总经理张雪冰博士透露，仅红土创投在过去的2年时间内就在南京市区域内投资了6家公司：其中2家是IT公司、1家文化创意类的创业企业，还有1家被投公司则是涉足新材料领域的。而据知情人士透露，红土创投母公司深创投过去2年在整个江苏省的投资项目也仅有2个。

尽管不愿意透露入股的价钱，但张雪冰博士指出“我们从来不拼价格”。一个可资旁证的事实是，深创投总裁李万寿曾在公开场合表示早在2010年末2011年初，深创投内部就开始严格限定投资价格上限。

南京机会

南京何以能赶超一线城市?VC/PE界人士的回答是：要给它以时间。

这里并非没有机会。早在2003年，弘毅投资(Hony Capital)成立的第一年，南京就是其重点关注区域。2010年末在其年会上，联想控股董事长柳传志就曾指出：弘毅投资一期7800美元的基金，挑选的项目在江苏。这家PE公司与南京的渊源颇深：其第一家在香港上市的公司来自南京，这是江苏玻璃;其第一家在美国纽交所上市的公司也是南京企业，先声药业;其第一家在A股上市的公司仍然来自南京，就是凤凰传媒。

“南京企业的资质非常好。”刘熙说。南京市常务副市长沈健给出的一组数据可资佐证：南京目前有上市公司60家，正在证监会待审的企业21家，准备报审的企业11家，所储备的上市公司有500家，同时作为新三板储备的入库企业也有200家。

“南京其实并不缺乏可投的企业。”当地一家PE机构人士的一个理由是，南京被诸多全国百强县所围绕，“这里有不少细分行业的隐形冠军”。多家PE基金人士都表示，国企改制是每家投资机构都不会轻言放过的机会。

然而这个六朝古都也并非只有PE的机会，“这里也有创新公司。”红杉资本中国董事总经理张思坚所举的例子，是途牛科技。事实上2011年南京拿到VC/PE投资的公司中，除苏宁电器外，其他公司分属TMT、文化创意产业以及医疗健康领域。