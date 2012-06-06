【投资】传阿里巴巴获国开行10亿美元贷款

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想要完成与雅虎达的协议，阿里巴巴集团还需要在未来六个月内筹措63亿美元的现金。同时，要实现B2B业务的私有化，阿里巴巴还需要20亿美元以上的资金。显然，近百亿美元的资金需求，对于任何一个企业而言都是不小的负担。

易观国际分析师齐剑哲在接受中新网IT频道采访时表示，对于目前的资金缺口，阿里巴巴可以通过贷款以及自身的现金流解决。也有分析指出，未来通过整体上市还债是阿里巴巴的唯一出路。

昨日，有外媒报道称，中国国家开发银行将向阿里巴巴集团提供10亿美元的三年期定期贷款。中新网IT频道就此联系了阿里巴巴公关部门，但未能得到明确答复。分析认为贷款可以解决部分资金缺口，不过也可能使得阿里巴巴债台高筑。

私募股权融资或为更优出路

有机构测算，截至2011年年底，阿里巴巴集团拥有40.85亿美元流动资金。阿里巴巴回购雅虎所占的一半股份和推进私有化资金缺口在50亿美元左右，阿里巴巴正在为筹钱费尽脑筋。

根据雅虎2012年2月发布的年报，该财年阿里巴巴集团总营收23.4亿美元，净利润2.7亿美元。50亿美元如果完全依靠贷款，即便按基准贷款利率计算，每年所需支付的利息，也超过了阿里集团的利润。

中国经济周刊撰文指出，私募股权融资对阿里巴巴而言或是一个比较理想的选择，此前的2011年11月，阿里巴巴曾成功吸引银湖、DST等PE机构投资，金额达16亿美元，而以目前阿里巴巴的发展态势，继续吸引机构上十亿美元级别注资并不困难。而且，PE机构作为财务投资者，对集团控制权并无兴趣，因此，可以采取让渡投票权的方式打消马云对于控制权再次旁落的担心。

据汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行将向阿里巴巴集团提供10亿美元的三年期定期贷款，预计将在未来几周落实到位，补充公司最近完成的30亿美元双档贷款。30亿美元贷款案所筹款项部分将用于私有化阿里巴巴网络，预计花费25亿美元。该贷款案包括A部分10亿美元三年期定期贷款和B部分20亿美元12个月期过桥贷款。

未来或通过IPO还债

业界普遍认为，阿里巴巴集团下一步必将上市。而对于上市的方式，有分析人士认为，整体上市是最佳方案。齐剑哲分析认为，阿里整体上市可能性更大，这样能够获得投资者更好的支持，对未来成长，盈利性，抵御风险的能力更好。单独上市发展中可能会遇到瓶颈，不确定性增加。在会导致投资人的估值降低。

《每日经济新闻》也分析指出，与雅虎达成协议后将更加有利于阿里战略规划和经营策略的实施。阿里巴巴B2B私有化后的再次上市，将以整个集团打包来进行，包括B2B、B2C、C2C三大业务板块，还有一淘等。

不过目前数据显示，阿里巴巴三大业务板块未来将面临据大挑战。据南方网报道，目前阿里巴巴B2B业绩出现下滑。阿里巴巴2011年营业收入为64亿元，利润17亿元。最新一季的财报显示，阿里巴巴2012年第一季度净利润仅3.39亿元，同比跌去四分之一。

B2C业务天猫近几年市场份额先升后降。根据易观国际数据，天猫2011年Q4市场收入份额39.9%，但受到来自京东商城、苏宁易购、腾讯B2C的夹击，天猫2012年Q1市场份额微降至37.38%。

C2C淘宝网市场份额也出现下滑。易观国际的数据显示，按照销售金额计算，淘宝网在网购市场份额由2008年80%降到2011年75%，目前约为71%左右。