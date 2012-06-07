【投资】传小米公司已完成C轮融资 俄罗斯DST集团领投

据路透社报道，小米公司日前已完成C轮融资，由俄罗斯DST集团领投，融资金额达数亿美元规模，小米公司B轮六家投资机构都进行了跟投。对此，小米公司官方未予置评。

据投资界消息人士透露，小米公司第三轮融资规模达到数亿美元，其中俄罗斯投资集团DST(Digital Sky Technologies)为领投方，但具体融资金额组成尚不清楚。在小米之前，DST曾在全球范围内投资过多家互联网公司，如Facebook、京东商城等。

资料显示，小米公司已经完成两轮融资：2010年底，小米公司完成A轮融资，金额为4100万美元，投资方为晨兴资本、启明和IDG，估值达2.5亿美元。2011年12月，小米公司完成B轮9000万美元融资，估值达到10亿美元，投资方包括启明创投、顺为基金、IDG投资、晨兴资本、高通投资和淡马锡六家投资机构。

而近日亦有传闻称腾讯公司有意高价收购小米，对此包括腾讯执行董事兼首席技术官张志东在内的多名高管出面辟谣，称腾讯仅在多项业务层面同小米达成了战略合作。