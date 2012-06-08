京东商城资金缺口20亿 难获后续风投加速IPO

日前，京东商城在香港举行了分析师会议，首次公开财报再度引发关注。部分投行人士认为此次推介会是京东首发上市(IPO)的“早期阶段”。
京东商城2011年的营业额再创历史新高，但毛利率过低，财务状况并不乐观。
京东商城公布的2011年的财报显示，去年收入为212亿元，毛利率为5.5%;成本中，配送费占比6.6%、广告占2.3%(去年广告支出4.9亿元)、技术和管理费用率在1.5%左右，净亏损5%左右、应付账期天数38天、存货周转35天。
中国商家对消费者(B2C)电商常采用“赔本赚吆喝”的发展路径，前期很大程度上不以盈利为目的而以IPO为目的，因此持续依靠资本驱动的价格战来换取流量和销售。
中国电子商务研究中心分析师周翔表示，伴随着电子商务投资的繁荣，电子商务公司估值飙升。投资京东商城所花费的资金也水涨船高。大额单笔投资的频繁出现，也从侧面反映了风险投资资本扎堆现象明显，从C轮融资开始，巨额的投资已给了风投公司巨大压力。
近年来，京东积极推进“亚洲一号”仓库计划。据公开数据显示，每个“亚洲一号”仓库的投入在10亿元左右，按照其规划6个，两年建完，今年则需要投入30个亿。
周翔预计，京东商城2012年的资金缺口在20亿元左右。如此大的资金缺口再加上盈利状况一般，对于靠资本驱动增长的京东，再融资似乎是必然选择。在难以得到后续风投的情况下，IPO是唯一选择。
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