什么样的中国企业能吸引美国投资者？

Facebook上市以来差强人意的表现成为大部分投资者关注的焦点。

在Facebook上市之前，包括我在内的许多投资者都认为它将表现出色，其市值有可能上升至1400亿美元。不过事与愿违，Facebook的股价跟玩蹦极似地从高空一跃之后而急跌。目前，机构和个人投资者都在想方设法抛售他们手头上所持有的Facebook股票。Facebook的市值仅游离于600亿美元左右。

Facebook的表现让人们再次意识到高科技股的风险。过去几天，许多人在新浪微博上问我：“到底美国人希望看到什么样的中国互联网企业?怎样才能提高新股的价值?”

对此，我整理了以下一份清单。其中的一些因素是在公司CEO的控制范围之内的，而另一些则属于市场风险。

1、全球宏观经济的稳定性。很明显，当今全球股票市场都处于高风险时期，投资者都在寻找较为安全的投资产品。正因如此，美国10年的期国债收益率已经下降至1.57%，这比2008年金融危机最黑暗的那段时间还要低。当投资者都在为欧元区解散和全球经济衰退感到担忧时，他们很难鼓起勇气把资金投入到那些高风险的中国互联网企业中来。当然，高风险意味着高回报。还记得2008年底时的百度吗?那个时候它的股价下跌至11美元，而如今股价已上涨超过10倍。

2、对中国经济发展的信心。许多美国投资者依然担心中国经济会“硬着陆”，自2009年以来，不少评论家都认为中国会硬着陆。虽然那些评论家已连续错误三年，但是他们仍然坚持他们的观点。如果欧元区能够稳定发展，将会对中国经济大有帮助;而中国政府如果能出台一些刺激经济的政策，同样能对其经济产生一定的帮助。

3、更加完善的公司治理机制。过去几年，在经历了不少中国中小公司的丑闻和行骗事件之后，许多美国投资者至今仍然心有余悸。这些案例有着深远的影响，我相信那些小型的中国公司以后再也无法使用反向并购的方法在美国上市了。小型中国公司出事后，还波及到了一些大型公司，使得它们不得不面临更多的外界监督。还记得去年浑水(Muddy Waters)做空分众传媒的案例吗?那次口水战不仅让分众传媒股价大跌，而且还拖累了新浪的股价。如果想取得更多美国投资者的信赖，中国公司需要聘请更多让外界信任的董事。我不是指聘请那些鲜为人知的野鸡大学教授，而是聘请那些家喻户晓、拥有互联网背景以及被机构投资者认可的董事。

4、健康的增长速度。在这方面中国似乎非常出色。根据美国创投投资者玛丽 米克(Mary Meeker)的数据，中国在去年年底拥有5.13亿网民，这比2007年上升了2.15亿。尽管如此，中国只有38%的人上网，因此，中国互联网未来发展的势头依然被看好。此外，随着中国人收入的日渐提高，越来越多人将在网上消费，平均消费额也将不断上升。更让人兴奋的是，中国手机网络市场更加巨大。目前，中国只有5700万3G用户，渗透率为6%，而美国3G用户达到2.08亿，渗透率达到64%。

5、利润。虽然很多美国投资者和投行人士都十分看好中国互联网公司的发展势头，但是大部分电子商务公司并没有取得傲人的利润。赚钱才是硬道理。只要中国公司能有效证明他们利润的持续性，美国投资者必定会对之趋之若鹜，腾讯和百度就是很好的例子。不过由于竞争激烈，大部分电子商务公司都拼得你死我活，许多公司甚至入不敷出，亏本经营。

6、更好的物流系统。腾讯、阿里巴巴和京东商城都在花巨资打造他们的物流设施，而那些小型的电子商务公司可能需要等待三五年的时间才能使用到第三方为他们建造的物流系统，当这些物流系统建成之后，电子商务公司的物流费用将大大降低。在这几年里，像腾讯、阿里巴巴这样资金充足的大型公司，可以不断完善他们的物流系统，因此他们在电子商务行业里的领先地位将进一步扩大。

阿里巴巴已具备一定的规模，他们去年的利润增长让人佩服，我认为美国投资者会非常期待阿里巴巴的上市。同时，我也希望看到阿里巴巴能扩大其管理层队伍，并引进一些西方社会的知名人士成为其董事。

另一方面，如果京东商城像外界所猜测的那样在今年9月份上市，我认为他们的表现将不会特别理想。如果届时全球经济依然不稳定，我估计美国投资者会担心京东商城的利润是否能保持增长，或者他们是否会被高昂的物流费用压垮。想想看，美国投资者都已经对Facebook如此残酷了，投资者又有什么理由会对京东商城手下留情呢?

与所有投资者一样，美国的投资者希望投资那些不仅能高速发展而且具备持续竞争优势的公司。对于中国企业来说，高速发展向来不是问题，问题在于大部分公司都没有自己的核心竞争优势。我估计在未来五年的时间里，这个问题还将继续困扰大部分中国企业。