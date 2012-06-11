【投资】神州租车赴美上市路演情景：从20亿降到8亿

刚从美国回来的陆正耀(神州租车董事局主席兼CEO)脑海里全是赴纽约上市的谈判情景。他称热闹程度不亚于“赶场”，其中，每天8到10场的路演，从早晨6点15分直到晚上8点，一小时一场，讲完赶紧拎包跑下一个地方。由于纽约交通状况不佳，陆正耀后来干脆租了一架公务机。“很多公司都约不上会，投资人根本不接见。”按照陆正耀的说法，美国投资者表现出对中国租车行业的高度关注，但因谈判价格超出其心理底线，价位从原来的15到20个亿降到8个亿，神州最终被迫暂停IPO。

困难程度显然超出了陆正耀的预估。至少，神州没赶上一个好时候。神州赴美上市前后，中国概念股正被一系列丑闻所困扰。很多大型基金内部规定：“在没有看清中概股的情况下，现阶段不投中概股。”让陆正耀郁闷的是，几乎每一位投资人的问题都会涉及“如何看待中概股”。

但除了中概股在美国资本市场的信任出现危机，被资本市场低估之外，从企业自身看，神州近些年的高调扩张也频繁被质疑。作为租车行业的领跑者，神州目前以2.9万辆车稳居租车业头把交椅，车队规模是行业第二名的4倍，且为第二到第九名的总和。但规模的迅速扩张并没有带来华尔街喜欢的财务数据，有分析认为，神州暂停IPO的根本原因是，投资机构对其盈利状况以及较高负债率的担忧。至少到目前为止，神州此前激进的扩张在资本市场没有得到正面的回应。

搅局者

神州的扩张始于2010年联想控股向神州注资之后。在此之前，神州还是一个车量不足1000台车的小公司，获得联想注资后，其扩张步伐瞬间加速。先是在2010年11月斥资6亿元完成了6000台车辆的一次性采购，之后利用其规模化优势迅速抢占市场。如将租车价格直降一半，全面简化租车手续，推出“49元一天起租”，“24小时门店经营”等活动。

但这些大规模的“动作”也一度引起同行不满，被直指为“搅局者”。一位租车公司的CEO称，神州的价格基本上是市场正常价格的一半，这使得其他租车公司不得不调低出租价，而“价格战”也一时在租车行业风起云涌。

陆正耀的理由是，2010年之前，租车价格都偏高，而整个行业都面临规模小、成本高的壁垒。神州最大的优势在于，被联想控股之后，便能以股权加债务的形式发展，其首先扩大了车辆规模，一定程度上能降低采购成本。“价格战”无疑成为神州快速发展的重要布局，陆正耀认为最应该关心的是用户体验：用户能接受怎样的价格，什么样的用户体验是他们愿意接受的。为此，神州列定的价格空间为动态定价，主要依据是参考成本结构、网点、服务手续等能否满足客户的需求。

在这段扩张时期，神州的员工从400人猛增到4000人，陆正耀坦言员工的归属感、业务熟练程度、管理和服务水平都存在很大的挑战，同时，客户投诉更是随着业务量的扩大而陡增，很多客户在其微博投诉其服务质量不如以前。

这时摆在陆正耀面前的最大矛盾是，如果不增大规模，就很难降低成本。但通过先扩大市场规模的方式，尽管在前期降低了客户体验，但后期再通过提高服务水平的方式能否增加用户认可度和黏度?

现实情况是，2009-2011年间，神州车队规模急剧膨胀的同时，出租率已从65.3%降至56.7%。这样的数据意味着神州租车约有一半的车在闲置，而停车问题、常规保养，及高额的车辆折旧费更是巨大的费用开支。2011年，神州净亏损达1.514亿元，但数据却频频引发同行质疑：“如此高额的成本消费，亏损不可能只有一亿。”

按照国际市场的发展规律，租车行业是规模经济，规模越大成本越低，其中包括采购成本、分担管理成本。而陆正耀的战略正是希望利用现有优势去扩大规模，从而转化为成本优势，以此能够降低采购成本，减轻所分担的管理费。

无疑，只有先提高价格的竞争力，才能扩大市场需求。神州在一定程度更多还是效仿了美国已经较为成熟的租车体系，目前美国前五大租车公司已占据超过全国90%的市场比重，而这种业态靠的是规模经济。

但其高速扩张的背后必然会带来成本和人力的增加，截至2012年3月底，神州在全国已拥有500多个门店和服务点，车辆规模超过2.9万台。在经营方面尤其刺目的是，2011年全年，神州消耗在车辆折旧、直接运营(含保险费、站点与呼叫中心费用、燃油费等)上的费用分别为2.64亿和2.91亿。

资本催化的高压之下神州不得不启动上市。尽管如此，IPO申请递交后，公司又于今年2月斥资请来演员张丰毅、陈冠希担任产品代言人，计划实施更为猛烈的广告宣传。如今，随着IPO的暂停，接踵而来的质疑向神州扑来：上市失败引发资金断流怎么办?债务问题如何偿还?高速度扩张之后如何维持运营?