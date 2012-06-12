【投资】风投暴利时代或将结束 洗牌前夜暗流涌动

“风险投资暴利时代结束。”上周在深圳举行的“2012(第十四届)中国风险投资论坛”上，200多位政策制定者、专家学者，400多位风投大佬众轮VC和PE行业的新问题和对策，“风投行业的退出方式将更多以并购的方式实现，而且，风投企业和人员也面临洗牌”。深圳市创新投资集团有限公司总裁李万寿认为，大家也许要到2014年和2015年看到洗牌惨烈的结果，但是不意味着现在没有开始洗牌。对于退出的方式，麦格理资本高级董事总经理余建明表示，基金的推出还可以通过海外并购或被海外企业并购的方式实现。

暴利时代结束面临洗牌

“风投行业将经历一个痛苦的洗牌过程。”与会的大多数嘉宾形成共识，全国人大副委员长、民建中央主席陈昌智在发言中表示，PE在全民狂热之后出现了两个新问题。首先资金募集困难;2012年第一季度PE募资、投资及退出活动的同比、环比都出现了下降，有28只可投资于中国大陆的PE基金完成募集、募资金额29.45亿美元，不足上年同期的1/4。投资早期项目的VC机构，同样不容乐观，新募基金29只，新增可投资于中国大陆的资本量，9.58亿美元。同比分别下降66.7%，和83.8%。

其次IPO退出回报下降;新股发行市盈率的下降，必然导致IPO的退出回报的下降。数据显示，深圳中小企业板，发行市盈率，由2011年1月的67.8倍，跌至了12月的37.87倍。上交所由71.14倍，跌至32.08倍。深圳创业板同期只有87.35倍，跌至37.72倍。随着二级市场股指的下跌，VC、PE境内的IPO退出账面的回报，大幅回落。

陈昌智认为，整个行业，将经历一个痛苦的洗牌的过程。长期来看，通过加强监管，资源整合，在一批优质企业带领下，整个行业大浪淘沙后，将向一个更加良性有序的方向发展，创业投资也将进一步地发挥其支持创新创业的作用。

对此洗牌的时间，深圳市创新投资集团有限公司总裁李万寿称，募集资金前三年投下去，要靠后三年才能发酵，看到洗牌很惨烈的结果，也许会在2014和2015，但是不意味着现在没有开始洗牌。

不过，李万寿表示，创投仍然在以下几大行业存在着比较多的投资机会。从去年乃至今年第一季度的数据可以看到，风险投资在战略新兴产业，即互联网、生物医疗、清洁技术、现代IT型IT和电信增值服务，以及光机电产业，文化产业，消费产业，已经先行一步，这也是未来一段时间风险投资发展的方向。

VC投资往专精深发展

在二级市场不景气，IPO市盈率日趋下降的形势下，新时代下的VC，该如何应变?论坛也举行了专题讨论，软银中国创业投资有限公司主管合伙人宋安澜的观点得到与会嘉宾的认同。他提出，要做专、做精、做深。专的话，现在趋向于做一些专业的基金，比如说做健康、医疗或者做能源，做一些专项基金，这个在国际上也是相同情况，最早开始大家一出来做基金，就什么都做，后头随着行业发展，不断有新的专项基金，比如有专做能源的，有做医疗的，有做消费的。

做精，要在挖掘这个项目的所谓质量上下工夫，在这个前提下，尽可能稍微往早一点挪，实际上VC投资很重要的一个要点，你投进去要得到非常大的一个回报。这种大的回报情况，在后期很难出现，阿里巴巴现在市值是350亿美元，阿里巴巴9个月的时候他们公司就进去。

做深，投一个项目，或者投一个行业，一定是选择投资我们看得懂的东西，而且要深挖下去，这个深包括几个方面，一个在技术上要有一定深度，要看得懂，业务模式上，要有它的特殊性，还有，从项目中产生新的项目。

退市要开拓新路径

第一季度VC融资比去年降了70%、80%，5月份大概比去年同期下降73.5%，在这种情况下，VC拓宽新的退出渠道势在必然。凯鹏华盈创业投资主管合伙人黄瑞晋表示，“退市不只是上市，被大公司收购也是非常好的退市方式，有时候价值是市场上看不到的，所以很多策略上的收购，是非常好的退市方式。”

高特佳投资集团总裁、集团公司业务牵头执行合伙人黄煜建议两手抓：IPO退出毕竟还是少数，中国目前每年IPO最多也就300家左右，这已经是比较快的发行节奏，更多时候可能来自于并购的速度，所以未来的情况来看，既要关注IPO的前景，同时也是为并购案例，也做这样的准备，尤其是同行背景的投资公司。

麦格理资本高级董事总经理余建明也提供了新的思路：退出，还有两个方面要考虑。一个是到海外做并购。尤其是欧洲的金融危机之后，很多欧洲企业很便宜，是一个并购的好时机。民营企业在海外做并购，审批方面相对更容易。另外一个层面，国内的企业如果在一个发展阶段，也可以大股权转让给海外的资金和投资人个。

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为创业企业支招

1不要急着上市

除了讨论VC的新思路之外，论坛也为创业企业如何应对上市难度增加的新形势支招。国信证券投资银行部董事总经理周可君表示，“希望大家在世道不太好的时候，做一些上市的事情，理论上讲，这两年上市都不是好时机，无论国内和国外。二级市场每天跌，现在很多公司在派对上会，发行市盈率都很低。很多股票一发行就跌破发行价。大家要踏实地做一些工作，只要你的公司可以，就把基础做好，把你的业务做好，PE做好，未来两三年就可以卖个好价钱。所以大家不要急迫地上市。”

2过会的两个重要门坎

对于目前要上市的公司，高特佳投资集团总裁、集团公司业务牵头执行合伙人黄煜指出了证监会关注的核心问题。他表示，“我们关注了博雅生物上市的整个过程，从证监会把握上市无非两条，一个就是企业是否独立完整，比如说人员是否独立，财务是否独立，业务链条是否独立等角度来判断你的企业能否具有独立上市的资格。第二是持续性，你的企业发展过程当中，是否具有持续性的盈利能力。”