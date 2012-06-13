【投资】盛大文学获Orbis投资1500万美元 估值8亿美元

6月12日消息，据盛大文学最新递交的F-1显示，2012年5月Orbis旗下基金以1500万美元的价格，向盛大投资控股有限公司(Shanda Investment Holdings Ltd)购买了盛大文学1.875%的股份，该购买价格意味着盛大文学估值为8亿美元。
此次Orbis基金购买盛大文学股份，是在资本市场低迷的情况下，这表明盛大文学的独特商业模式和市场价值，获得了很大程度的认可。按当当网最新市值为4.2亿美元推算，盛大文学估值接近当当市值的2倍。
据了解，Orbis基金总部位于百慕大，是投资中国互联网行业的老牌全球基金，同时也是搜狐、网易的长期投资者。盛大文学2011年全年营收7.01亿元，2012年第一季度盛大文学主营业务收入为1.91亿元，净利润为306万元，公司首次扭亏为盈。
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