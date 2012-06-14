【投资】携程宣布3亿美元股票回购计划 盘后上涨近4%

携程(Nasdaq:CTRP)于美股周三收盘后宣布，公司董事会已通过新的总额达3亿美元的股票回购计划。
携程称公司将以自有现金拔付来实现此项计划。这其中包括来自携程中国子公司的现金股利。而从中国子公司汇往香港公司的股利将会缴纳5%，即金额1500万美元的中国预提所得税，这将使相关季度稀释的每存托凭证盈利减少约0.1美元。预提所得税的影响将反映在公司2012年第二季度的财务业绩中。
携程表示回购将根据美国证监会1934年法案10b5-1和10b-18法则，按公开市场现价或市场外议价结果执行。
携程今日微跌0.42%，收报16.47美元，盘中再创近52周新低16.25美元。
受此消息影响，截止北京时间6月14日05:15，携程盘后股价上涨0.63美元或3.83%，报17.10美元。
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