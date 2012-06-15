【投资】盛大文学申请上市 盈利能力有待考验

北京时间6月13日消息，路透中文网专栏作家阳歌撰文指出，盛大全然不顾持续低迷的市场投资环境，重新申请盛大文学上市，这表明盛大亟需新资金注入。阳歌同时指出，盛大文学上月报告今年一季度实现利润约300万美元，首次实现盈利的消息令市场感到意外。其怀疑盛大文学突然扭亏为盈，可能与一些会计处理手法有关。

以下为相关分析评论：

盛大网络麾下的文学业务似乎决定不顾低迷的投资环境，推进远赴纽约的首次公开募股(IPO)计划。该业务近期从风投基金Orbis获得了1,500万美元投资。

上述近期投资的意图很明显，即为将来的上市营造氛围。我对盛大文学上市比较感兴趣，但这华尔街普通投资者对此可能兴趣不大。受去年的一连串会计丑闻影响，在美上市的中资概念股近期波动很大，令投资者忧心忡忡。最新获得的风险投资似乎还有为盛大文学估值的目的，因盛大网络想要募集尽可能多的现金，协助偿还近期退市产生的累累债务。

我们先来看看相关消息。Orbis以1,500万美元的投资获得盛大文学1.875%股权，此举意味着盛大文学的估值为8亿美元，远低于盛大网络年初退市时的市值，仅是盛大游戏(GAME.O: 行情)市值的三分之二左右，表明盛大文学或许蕴藏著作为在线文学供应商的巨大潜力，尽管其带来的收入比盛大游戏逊色很多。盛大游戏是盛大旗下的核心业务。

盛大去年为盛大文学申请上市，后来因市况低迷被迫取消，今年早些时候该公司又重新申请，全然不顾持续低迷的市场投资环境，这表明盛大亟需新资金注入。今年迄今为止，只有在线折扣零售商维品会这一家中国企业登陆纽约，但该公司股票上市后遭遇重挫。市场负面情绪挥之不去，还迫使神州租车在上月最终定价前取消了IPO计划。

依我之见，盛大文学IPO是令人感兴趣的事，因在线文学明显具有很大的市场增长空间，随着中国移动(微博)网络用户日益增多，越来越多的用户希望通过平板电脑和智能手机阅读有意思的作品。作为这一市场的先入者，盛大文学拥有成为该领域主要业者的先发优势。

此外，该公司上月报告今年一季度实现利润约300万美元，首次实现盈利的消息令市场感到意外。对于过去两年上市的中国互联网企业而言，实现利润的企业一直都比较罕见，故这一事实有助舒缓投资者的疑虑。不过，我怀疑盛大文学突然扭亏为盈，可能与一些会计处理手法有关。

不论如何，我依然认为盛大文学的潜力、相对强劲的财报、以及较低的估值，意味其会成功成为今年第二个在美国上市的中资企业，为那些看好这一新兴市场增长前景的投资者提供令人感兴趣的投资机会。

一句话：盛大文学获得新一轮融资，表明其在推进IPO计划，并可能获得温和的投资兴趣。