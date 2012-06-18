【投资】风投扎堆红酒电商：进入门槛太低遭诟病

6月9日，信中利国际控股有限公司(下称信中利)董事长汪潮涌在其微博中爆料，信中利已投资了品尚红酒网，这再次激起了投资界对红酒电商的关注。
品尚红酒CEO张辉军向《投资者报》记者确认了获得风投一事。此外另一红酒电商酒美网，其CEO吕意德日前也首次对记者透露已完成B轮融资。
接踵而至的风投，似乎暗示着这个行业的美好的前景。“这一领域仍有十足的发展空间，目前整个行业处于高速增长阶段，预计3~5年将达到市场巅峰。”在吕意德看来，红酒电商还有毛利厚、重复购买率高的优势。
不过也有投资人士对红酒电商领域的扎堆投资持谨慎态度。“投资不意味着成功。”深圳市高特佳投资集团有限公司投资经理王登辉对《投资者报》记者表示。
风投扎堆红酒电商
《投资者报》记者6月14日从张辉军处获得求证，品尚红酒的确刚获得了信中利的投资，此外上轮参与投资的深圳市同创伟业投资有限公司(下称同创伟业)此次也参与其中。不过张辉军并未透露此轮投资规模，仅表示7月会召开新闻发布会公布。
同创伟业董事长郑伟鹤向记者确认确实参与了品尚红酒的B轮融资。2009年底成立的品尚红酒在去年6月获同创伟业2500万元入股。
吕意德6月14日在接受《投资者报》记者采访时，亦透露酒美网已完成B轮融资，融资规模为“1亿多元人民币”，领投的还是上轮参与投资的深圳创新投资集团(下称深创投)。
去年9月，酒美网宣布获得8000万人民币风险投资，投资方为深创投和北京临空创业投资有限公司。
而综合类酒类电商酒仙网的C轮融资也已接近尾声。参与了酒仙网B轮融资的深圳市东方富海投资管理有限公司(下称东方富海)投资总监黄国强告诉《投资者报》记者，酒仙网的C轮融资已快结束，不过东方富海这次跟不跟投还未确定。“是否跟投还要看其他投资方的投资情况。”黄国强说。
此前，酒仙网于2011年4月和11月先后获投2000万美元和5000万美元。酒仙网董事长郝鸿峰年初在接受《投资者报》记者采访时宣称今年将融资2亿元。不过与品尚红酒、酒美网等专门的进口葡萄酒平台不同的是，酒仙网是以销售白酒为主的电商，70%的业务为白酒，只有不到30%的业务是进口葡萄酒。
此外，也买酒分别在2010年3月、6月以及2011年5月获得了300万美元、1000万美元以及4000万美元的风险投资，投资方为清科创投、DCM、曼图资本、成为资本等。也买酒董事长袁疆去年在接受记者采访时表示，为了不再稀释股权，也买酒将不会再引进风投。
进入门槛太低受诟病
在电商投资狂热已趋冷的当下，为何风投还会频繁投资品尚红酒等红酒电商？
“投资方看重的是在非理性的泡沫之后，有没有电商公司还在以比较理性而稳健的方式在运作，而品尚红酒就是家运作比较稳健的公司，不会狂烧钱。”张辉军说，相比那些成立多年还在亏损的红酒电商，品尚红酒在去年就已实现了年度盈利。
据了解，也买酒、酒美网、酒仙网等目前都未盈利。
但在易观国际电子商务行业分析师陈寿送看来，目前是否盈利意义并不大。“红酒电商的毛利足够厚，盈利比其他品类好些，收缩成本的话，是比较容易实现盈利的，只是现在大多企业还处于扩张状态中，仓储、物流、推广等方面的支出比较多。”陈寿送说。
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