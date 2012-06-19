【投资】天使投资发展潜力巨大 移动互联网受垂青

6月15日-16日，2012年首届中国机构化天使投资高峰论坛在上海举行。论坛上中国天使投资行业多位专家表示，随着我国股权投资市场不断成熟，我国天使投资发展潜力巨大，而机构化的天使投资团队将不断涌现。

同光资本总经理徐宗应表示，上世纪80年代天使投资引入中国。随着我国股权投资市场不断成熟，天使投资迎来发展的黄金时代。目前，中国机构化的天使投资还处于起步阶段，未来存在很大的发展空间。

“目前中国步入天使投资行业发展的黄金时代，政府对改革创新的鼓励为创新企业提供了发展的良好氛围。”首都创投主席及执行董事刘大贝表示，天使投资起源于70年代的美国，对于创新企业而言，天使投资为其带去资金和和专业指导以及企业制度化的建立。最初的天使投资人以个人为主体，后期出现了天使投资俱乐部，进而形成天使投资协会，现在很多模式为天使投资基金，成为机构化的天使投资团队。

刘大贝表示，机构化的天使投资比普通天使投资人更加具有规范化和制度化。个体天使投资人往往在投资时个体喜好等主观因素起的作用较大，且往往对投资企业的参与度不高，整体成功率偏低。行业里有“十不足一”的说法。相比之下，机构化的天使投资比个体天使投资具有更加理性的决策，严格的尽职调查，并会适当参与投资企业的管理，成功率相对较高。