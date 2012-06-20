【投资】PE投资圈的“忧与爱”

又是一年高考日，考题花样又百出，有意思的是某省的作文考题竟是探讨极其深刻的哲学问题“忧与爱”了，可怜不少考生慌张之余将题目看成了“性与爱”，将层次又提升了一个境界。当下同样可怜的还有那些投资圈的苦逼PE们了，这不，前天刚去的天府之国，昨天就回到帝都，而现在又在万米高空了。趁着航程较长，咱也一起来扯扯投资圈的“忧与爱”吧，也答一份高考卷子，怀念一下那时的青春和梦想。

早些年的时候，做PE还是非常风光的，那时候的“爱”更多一些;而从2～3年前开动的那场全民PE运动开始，现今做PE的环境已远不如前了，这些年的“忧”更多一些。

那时候的“爱”

那时候的PE是个纯金领、纯爷们的圈子(当然也有若干漂亮的女爷们)，毕业得是哈佛沃顿，国内也至少是北大清华，老子最好沾点皇亲国戚的血脉，或者就是江湖豪杰、商界精英，不然根本就不够格。

那时候的LP们还是很相信你的，只要PE机构稍有点名气、业绩做的不错，就有大把大把的LP们(包括海外中东的富豪们)硬要塞钱让你保管，把你捧的高的，以为自己就是那么牛。

那时候的出差必需得是头等舱、住五星酒店，豪华专车司机接送，特有面子，我身后可是代表着几十亿美金的雄厚资本啊。(而且那时候拿个国航的白金卡直接走专用通道，旁边一堆人的排着长长的队伍，要有多屌丝就有多屌丝。现在想想，真是悲催，谁TM无聊到天天不着地啊。)

那时候看项目，省长市长给通个电话、发改委的给提个醒，企业就稀里哗啦给招到了一起：这位是美国××资本的全球副总裁(注意，是XX 不是OO哦，不准扯到“性与爱”那方面)，大家有什么融资需求，我们来配合配合吧。

那时候与企业是这么谈的：你目前的规模太小了，你得做大，得做行业第一，得做到全球去，我来给你钱支持你的伟大梦想;我们有专业的投资团队，成功的投资组合与历史业绩，我们可以从各方面全方位给予你支持;所以你得打折，让我们便宜点进去，因为我们的附加价值是任何其他机构给不了的。

那时候的投后其实也没啥，帮他空降个司令管业务，空降个财务总监看住钱，其他服务?有时间就问问，但是按照投资协议，企业得定期跟我汇报报表，包括我想要的各种材料。你要不想干?行啊。回购吧，对赌吧，拖延吧，看谁死得快。

那时候主要通过上市退出，敲了钟，就开始琢磨着卖个好价钱，让二级市场的那帮傻×们继续去玩吧(当然最后都是那帮小股民们在陪着玩，注意：是被玩)。那时候的PE投资虽然没有VC可以有个几十、几百的回报，怎么着也得有个5～6倍回报吧?。

那时候的GP最享受的就是分钱的时候了，每年的管理费且不说，投资收益的20%那才是大头，一个5亿美金的中小规模基金，假设有4倍的回报，就是赚了15亿美金啊，乘个20%就是3亿美金，10个人来分，你说怎么分也不得让人眼红啊?

那时候的PE都是一期一期的，你上一期的刚赚了几倍，分了钱，就可以继续去募下一期的基金了啊，而且特顺利，而且GP们自己也可以投入更多的钱享受直接投资的回报了。