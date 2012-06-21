【投资】视频平台服务商Ooyala获3500万美元融资

北京时间6月20日消息，Ooyala3500万美元新一轮融资由澳大利亚电信巨头Telestra子公司Telestra Applications and Ventures Group投资，Ooyala将以此资金扩大海外市场。Ooyala以前投资者美国席拉创投公司、美国伦布兰特风险投资公司、华威国际以及另外几家战略投资者也参加了本轮融资。

Ooyala已经开始在海外建立经销商网络，目前的合作伙伴包括Telfonica和雅虎日本。在国内，大品牌如ESPN、维多利亚的秘密(Victoria’s Secret)、滚石(Rolling Stone)、戴尔和North Face正使用Ooyala的技术来进行视频分配和管理。对Ooyala而言，ESPN是其在国内市场所获得的大胜利，成为一网络的视频提供商，但在海外市场，Telestra代表了Ooyala的胜利。

Telestra正致力于与Ooyala达成一项商业协议，以使该电信公司成为主要经销商，在整个澳大利亚部署Ooyala公司的软件、分析以及服务，旨在向基于IP的视频传输转移内容用户。

Telestra在全球15个国家拥有市场份额，其中包括中国，拥有澳大利亚最大的综合性IP和宽带网络。就市值方面而言，Telestra是澳大利亚二十大公司之一。在资金方面，Ooyala将使用新资金来帮助Telestra整合技术，并通过多个服务运营商和电视节目进一步向美国意外市场扩张，尤其是向欧洲、亚洲和拉丁美洲扩张。

目前，Ooyala一半以上的业务来自海外，自该公司2010年最近一轮融资以来，在海外业务的推动下，该公司营收已翻两番。新一轮资本使该公司资金总额仅低于8000万美元。

虽然Ooyala公司没有彻底改革广告，但该公司在这个非常拥挤的广告市场上获得了很多成功。如今，Ooyala的视频播放器向6000多个域名提供跨设备内容，其观众达到近2亿人。该公司表示，每月有四分之一的美国人观看Ooyala提供的视频。