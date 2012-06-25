【投资】联发科38亿美元收购晨星 双方竞争格局终结

据外国媒体报道，联发科(MediaTek Inc)已经同意以38亿美元的价格收购晨星半导体(MStar Semiconductor Inc)公司，此次并购交易将以现金加股权的方式支付。此次交易也将由此结束这两家台湾芯片设计公司之前的竞争，这两家公司的芯片主要用于电视和手机等产品。

联发科将分阶段逐步完成对晨星公司的收购。双方在声明中称，联发科将在第一阶段收购晨星公司48%的股份，然后再在明年初完全收购所剩的股份。在此收购交易中，晨星公司股东将获得0.794股联发科股份，外加1元新台币(约合0.03美元)的现金(以每股计量)，此总价比晨星公司周五的收盘价格高出20%左右。

联发科与晨星总共占据了全球电视芯片市场的70%的份额。在过去的18个月中，自从晨星在台湾股票交易所上市以来，双方的市值已经蒸发了36%以上。相关的数据显示，此次联发科收购晨星，也将是过去10年全球芯片行业发生的第五大并购交易，同时也将是过去10年中亚洲芯片业界发生的最大并购交易。

大和资本市场香港有限公司陈恂(Eric Chen)对此称：“此次交易对联发科和晨星而言都很有利，可以降低双方在电视和手机芯片之间的竞争成本，同时还可以提升他们的研发能力和运营效率。”该分析师此前将这两家公司的股票评级都定为“买入”级，他还在今天的研究报告中称：“我们认为，新的联发科公司将具备更强的实力来处理与中国电视制造商之间的交易，而且还不需要支付过多的价格竞争成本。”

陈预计称，合并后的公司将能够控制全球电视芯片市场75%以上的份额，而且在华销售手机所使用的芯片中，60%的芯片也将由新联发科公司提供。

更强的优势：

联发科技首席财务官顾大为(David Ku)周五称，该公司收购晨星的总价格为38亿美元，比晨星周五收盘价格高了20%。据相关的数据显示，在过去的10年，半导体行业共有19起并购交易，这些交易的总价值约为10多亿美元，平均溢价30%左右。

联发科董事长蔡明介也在周五的声明中称：“考虑到全球竞争加剧，包括市场的快速变化等因素，整合后的公司将具有更强的优势，而且也更具竞争实力。在此次交易之后，我们不会进行裁员。”

在此交易宣布之前，联发科股票在台北股市的常规交易中，价格上涨1.1%，报收于182.50元新台币。晨星自2010年12月在台湾股票交易所上市以来，股价已经比当初的300元新台币发行价下滑了39%之多，而同期联发科的股价则下跌了37%左右。

晨星公司董事长梁公伟也称：“我们不会沦陷于过去的IPO历史中，我们必须审视市场发展的行情，并从长远考虑。市场在变化，竞争也在发生变化。”

晨星公司创建于2002年，去年营收为360亿元新台币(约合12亿美元)，其65%的营收主要来自于销售电视芯片的业务。联发科创建于1997年，去年营收达到870亿元新台币，去年也是该公司营收连续第二年下滑。

梁公伟称，此次并购交易还需得到双方公司股东及相关监管机构的审批。