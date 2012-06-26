【投资】俄电商KupiVIP融资3800万美元 总融资1.24亿

北京时间6月22日消息，俄罗斯在线零售商KupiVIP通过新一轮融资获得了3800万美元投资，从而使该公司融资总额达到1.24亿美元。

英特尔旗下科技投资部门是本次融资的发起者，另外欧洲复兴开发银行(EBRD)、私募股权投资公司Acton Capital Partners以及现有股东Accel Partners和Balderton Capital都参与了本次融资。

俄罗斯互联网产业发展非常迅速，目前已经成为欧洲最大的互联网市场。对于希望在该国进行互联网产业投资的企业来说，这个市场的吸引力正日渐增强。在过去两年中，一些颇具影响力的俄罗斯互联网企业纷纷在美国上市，其中包括搜索巨头Yandex和互联网公司Mail.Ru等。 英特尔旗下投资部门俄罗斯分公司(Intel Capital Russia)投资负责人伊戈尔·泰博尔(Igor Taber)表示：“我们非常兴奋能够帮助KupiVIP成为俄罗斯历史上最大的电子商务公司。俄罗斯目前已经成为欧洲最大的互联网市场，而KupiVIP所处的位置正好能够充分利用这个机会。”

KupiVIP公司CEO奥斯卡·哈特曼(Oskar Hartmann)表示，本轮融资获得的资金将全部用于拓展俄罗斯市场，其中包括完善KupiVIP电子商务内容、增强物流配送等。哈特曼说：“我们刚刚在俄罗斯消费市场启动国际品牌开发计划，这个市场潜力巨大，本轮融资能够让我们获得需要的支持，实现公司建立世界级电子商务企业的目标。”

KupiVIP成立于2008年10月，旗下运营着KupiVIP.ru、KupiLuxe.ru和ShopTime.ru等网站，注册用户数超过800万人。在本轮融资14个月前，KupiVIP获得了一笔5500万美元的融资，这也创下了俄罗斯电子商务公司单轮融资额最高纪录。

哈特曼本周早些时候表示，KupiVIP今年的净利润达到2亿美元，营收将超过3亿美元，其目标是年度营收达到10亿美元。KupiVIP计划两年内在纽约证券交易所IPO(首次公开募股)上市，募集资金超过1.2亿美元。