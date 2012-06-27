【投资】蚀本国产电影牵出另类投资机会

上半年还剩下最后一周，国内电影圈的人们的脸色仍旧是愁云惨淡。上半年国产电影票房实在难看，票房过亿的国产影片寥寥无几，而好莱坞大片倒是赚得盆满钵满。

据相关机构统计，截至2011年底，中国文化创意产业相关基金数量已达100余只，披露募集资金总量超过1300亿元人民币。其中，电影投资相对成熟，也是资本关注的热点领域之一。

然而这样的成绩，不禁让风风火火开始投资国产电影的诸路资金失望。

业界多位制片人向记者表示，比起前两年，投资方的热情已经退却，原因很简单——今年上半年投资方几近九成都遭遇蚀本。

国产遇冷

6月18日，在上海电影节“华语片的救赎之道”论坛上，导演陆川一度哽咽落泪，因为新片《王的盛宴》被延期，他直言对不住制片人。

一位电影从业人员笑称，导演已经是个高压行业，“赚钱”的压力很大，不然下一部片子就很难找到投资方。

从2007年开始，上海电影节就设置了专门的创投专场，今年场景并未如期火爆。去年很多影视公司在筹备上市，一些“项目＋股权”投资的方式出现，但今年受大环境及已上市公司业绩影响，创投的热情并不似去年高涨。

上半年，国产影片遇冷直接导致了这一紧张局面。在一份广为流传的国产电影的“覆没时间表”上，上半年共上映了115部电影，其中国产片81部，但票房收入仅占总票房的38%。《泰坦尼克号》、《复仇者联盟》等12部好莱坞电影，大多轻松过亿，总共赢得票房27亿。同期上映的17部国产片，总票房才4亿，其中，《绣花鞋》和《黄金大劫案》刚刚保本，其他15部都是亏本。王小帅的《我11》、《饮食男女2》等更是狂亏。

票房的不景气让诸多投资人紧张。经历国内票房大爆发式增涨后，近两年来各路投资资金涌入中国电影掘金，政府引导资金、产业内资本及专业、民间资本纷纷涌入电影产业。

这种热情也支持了国产电影的现下繁荣——据国家广电总局数据显示，中国电影产量去年是791部，相比2010年的526部产量而言，增幅超过50%；电影银幕数9296块，相比2010年的6266块银幕数，增幅超48%；影院数量达2803家，相比2010年的2000家增幅达40%。

另一组数据却让人堪忧——2011年，中国电影总票房营收达131.5亿元人民币，较2010年的101.72亿人民币总票房营收增幅将近30%（2010年为63.9%）。虽然业内都在为这个数字弹冠相庆，但是一个隐忧逐渐浮现——票房增速已经明显落后于电影数量的增速。