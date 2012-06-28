【投资】小米完成2.16亿美元融资 雷军表示五年内不上市

昨日（26日）小米董事长兼CEO雷军表示，小米已经完成新一轮2.16亿美元融资，据消息透露，其中俄罗斯投资巨头DST投资了1亿美元给公司，小米整体估值达到40亿美元。这也是继去年获得9000万美元后再次获得融资。同时雷军表示小米五年内不会上市。此外，雷军也透露小米今年二季度开始已有超过10%的商业利润。而对于此前的小米“暴利”一说，雷军通过微博正式给予回应。

DST投资一亿美元

据悉，此前，小米科技已多次获得融资，2010年年底完成第一轮融资，金额达4100万美元，投资方为Morningside、启明和IDG，估值2.5亿美元左右。2011年12月，小米公司完成第二轮9000万美元融资，投资方包括启明、IDG、顺为基金、淡马锡、高通、Morningside。虽然雷军昨日表示根据双方协议，投资方的具体信息不会对外发布。但据消息透露，在小米刚刚宣布的C轮2.16亿美元融资中，俄罗斯投资巨头DST投资了1亿美元，其他为雷军朋友的投资。小米总裁林斌6月23日中午的一条微博，早已被外界视作小米新一轮融资完成的信号。同时，雷军昨日表示，小米五年内没有上市计划。

此前360公司董事长周鸿祎质疑小米手机每部高达利润七、八百元，为此，雷军昨日微博表示，一部小米手机的成本主要由11项内容组成，包括元器件采购成本、海关税、进口代理费、代工成本、研发费、模具成本、高通专利费、运营成本等等，并表示仅17%的增值税就是290元，加海关税、附加税和印花税等，还有高通专利费，合计就已经400元。

小米没有暴利

同时，雷军表示，关于小米成本，签署了供应商的保密协议，没有办法回答成本的细节。而对于小米盈利情况，雷军表示，小米手机在销售量超过30万台之后，就已经实现扭亏并开始盈利。雷军透露，到了今年二季度有了正常的商业利润，百分之十几，并进一步解释称这实际上是五月的业绩情况。30万台之所以是一个转折点，是因为小米手机在定价时，就是按照30万台的最高销售量来计算的成本。实际上，小米手机首次接受预订就已经达到30万台。不过雷军补充说，小米公司今年四五月才开始盈利平衡。

在雷军晒出手机成本后，周鸿祎表示要“找财务税务专家和手机制造专家来给雷总算算账。”随后周鸿祎在微博表示，雷军偷换了几个概念，包括把公司运营成本计入手机成本，用税后净利润取代税前毛利，而小米每台赚800元是指税前毛利等。手机行业资深人士杨群昨日表示，其实这种“互掐”就是一种互联网营销，在无形之间获得了对广大网友的免费宣传，对两位互联网大佬的公司起到了推广效果。就在昨日，360公司宣布本月28日正式销售其手机。