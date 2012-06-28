【投资】消息称携程网2000万元收购航班动态App“飞常准”

6月26日消息，据知情人士透露，在线旅行服务公司携程网已经完成对航班动态App“飞常准” 的收购，收购金额约为2000万元，交易大约是在年初完成。

飞常准是一款帮助飞行旅客跟踪航班以及提供延误智能预报的应用程序。用户可以查看国内所有航班的实时状态信息和精确的地图信息，提前了解影响航班准点的各种情况，实时获得航班的起飞、到达、延误、取消、返航、备降的六大类航班状态通报。

作为国内OTA(在线旅游代理商)的龙头企业，携程近十年一直处于行业领军地位，不过，随着行业模式的变化以及移动端的冲击越来越大，携程的净利润一路下滑，今年第一季度的财报数据显示，携程净利润同比下降了28%，这也让携程开始深度思考转型和布局的问题。

携程移动端布局在今年2月份开始发力，并设立独立的无线事业部。

消息人士披露，飞常准的核心价值在于手中握有航班动态信息，此类信息一般只开放给少数公司，携程收购后可谓扼住了此类应用的咽喉。

“在收购完成后，携程或通过两条渠道发展，一方面坚持通过“飞常准”发力移动端，另一方面，将飞常准的航班信息高价出售给其他公司。”消息人士称，“此类信息本应属于公共信息，应开放给社会方便老百姓出行，携程收购或带来新的信息垄断。”

目前，国内同类应用程序包括红杉中国、经纬中国投资的航班管家，以及中航信旗下的航旅纵横。