【投资】网店管理平台Jirafe完成700万美元A轮融资

6月27日消息，据科技博客TechCrunch报道，位于纽约的电子商务新创公司Jirafe近日宣布，它们在A轮融资中成功获得700万美元投资。主要投资人为：风投公司Foundry Group和投资公司FirstMark Capital。

Jirafe公司成立于2010年，它们一直致力于为网上商店店主打造高效的网店管理平台，对产品销售和网络营销提出建议，以提高网店的营业收入。在电子商务的交易过程中，网店店主总要做很多枯燥的管理和分析工作，Jirafe公司的远期目标就是实现这些管理和分析的自动化，这样网店店主就能专注于核心业务，比如产品销售和客户服务等等。

尽管眼下Jirafe公司的管理平台还没有完全实现自动化的管理，但是它推出的智能分析工具还是吸引了很多的客户。到现在为止，Jirafe公司的用户人数超过5000家，并分布在50个国家，在过去的12个月中，Jirafe公司管理的网上交易超过1亿次。

近日Jirafe公司宣布，继2010年12月获得200万美元的种子基金后，近日它们在A轮融资中又成功获得700万美元的投资。

本轮融资由风投公司Foundry Group和投资公司FirstMark Capital领头，另外风投企业FirstRound Capital和市场研究机构OReilly Alpha Tech Ventures也参与了本轮融资。其中Foundry Group公司是新投资人，其余的投资方都参与了之前的融资。另外本轮融资之后，Foundry Group公司的管理总裁瑟斯·莱温(Seth Levine)和FirstMark公司的总裁阿密司·贾尼(Amish Jani)将加入Jirafe公司的董事会。

有消息称，Jirafe公司的管理层和这些投资方有着密切的关联。据悉Jirafe公司的联合创始人斯科特·斯韦泽(Scott Switzer)之前就是投资公司FirstMark Capital的合伙人。

另外Jirafe公司的两位创始人都在电子商务和广告界有丰富的经验，比如斯韦泽之前曾创立了一家叫OpenX的广告科技公司，这家公司共获得5000万美元的风险投资，并在5年内实现营业额增长至1亿美元。

Jirafe公司的另一位联合创始人阿密特·沙赫(Amit Shah)，曾任开源电子商务平台Magento公司的副总裁，这家公司去年夏天被eBay收购。因为这样的关系，Jirafe公司的管理平台和Magento的平台能很好的结合，支持很多分析工具的运行。

投资人看中了Jirafe公司两位创始人的成功经验，也发现了Jirafe公司在国际电子商务市场上的很多机会。

Jirafe公司计划利用700万美元的投资进行团队的扩充，他们现在分别在纽约、伦敦和巴黎设有分部。实际上Jirafe公司平台的开发工作很多是在法国完成的，另外尽管身陷欧债危机，但是2012年第一季度财报显示，法国部分的销售额增长24%。另外，为了继续加快增长，Jirafe公司已经与法国本土的一家叫PrestaShop的电子商务平台开展了合作。

另外，利用这笔资金Jirafe公司还计划，在今年年底之前进军亚洲和拉丁美洲的市场。