【投资】唐滔：天使投资三要点 创新识人避险不是冒险

天使投资有多重要？google、facebook这些耳熟能详的公司，其实都是靠天使投资起家。中国天使投资业则刚刚起步，著名天使投资人薛蛮子将2012年称为中国天使投资元年，而唐网佳创投创始及执行合伙人唐滔已经在这个领域摸爬滚打了十多年，唐滔创业之时，中国尚未出现天使投资这一概念。

唐滔生于香港，长于美国，中学时代帮助父亲做转口贸易，大学时代和哥哥创业开起礼品小店。唐滔投过几十个项目，成功退出并获得不菲回报的有10%。多年的投资历程磨练了心志，他并不执著于金钱上的回报，一心盼望自己投资的企业健康长久发展，以此获得满足感。

近一年来，他来往于中国大陆和美国之间，开办了多场投资沙龙，独立完成《天使投资》一书，针对创业中投融资的问题，为创业者与投资人提供实战攻略。近期，唐滔接受了《财经文摘》专访，阐述自己对天使投资的理解和体会，剖析当下中国国内天使投资行业的前景和误区，泡沫和陷阱。

《财经文摘》：很多的天使投资人自己都曾经是创业者，您自己就是，您认为天使投资人跟创业者之间是什么样的关系。

唐滔：很多人描述天使投资者跟创业者是夫妻关系，浮躁的投资者和创业者，可能是一夜情的关系。天使投资寻找的都是小公司，这些公司除了三五个或者十来个人之外，没有其它财产。小公司不光需要金钱的帮助，更加需要指点，所以《天使投资》写了天使投资第一在于创新，第二在于识人，第三在于避险不是冒险。

作为一个过来人，特别是连环创业者，他们往往已经把握到处事为人很多避险的地方，如果这些年轻创业者他们没有创过业，他们不知道社会的险恶，一般来讲都需要这些年长的人，或者是可以看我的书学习一下避险的方式。

《财经文摘》：创业者和投资者之间，彼此经常遇到的谎言有哪些?

唐滔：对创业者来说，遇到最多的谎言大概是有投资者告诉他，我们会投钱给创新的公司。这个创新是假的，因为让投资者成功的公司都多少山寨了美国的概念，纯粹的创新公司，目前在国内是没有人投资的。

投资者遇到的谎言也有很多。其他投资者可能会说，我投的某某项目，获得了下一轮的融资，你有没有兴趣参与进来。获得下一轮的融资并不代表成功，没有退出就没有套现。一个项目即使获得下一轮融资，也有可能变成更大的垃圾，变成癌细胞。国内很多团购网站都有这个问题。

很多创业者对投资说，我不缺钱，我已经做到盈利了。创业者之所以这么说，是因为他认为投资者不会雪中送炭，只会锦上添花。所以创业者想在国贸租办公室，出入开着豪车，摆出足够的排场，用这个方法去吸引投资者。这其实是挺管用的，美国也经常有创业者戴名贵的表或者开着游艇，这样可以吸引很多基金投入。“我已经做到盈利”，一般来讲这句是谎言，因为很多上市公司，比如优酷、当当网，都未必是盈利的。单纯就保持盈利来说，可能有些公司已经无法成长，好像街边的小食店和茶餐厅，肯定是盈利的，却没有可投资性。《天使投资》书里有讲，很多项目都是可行的，但是未必是可投的。天使投资、VC都希望投资一个获得几十、几百甚至几千倍的回报，如果这个项目光是产生利润，没有爆发性的增长的可能，就不会有人投。