受20世纪80年代第三次出生人口高峰影响，预计2005年-2020年期间，中国将进入第四次生育高峰期。母婴、幼儿、儿童及少年等相关市场前景可期，机会渗透至消费市场的方方面面，从食品、服装、教育培训等线下实体消费市场到母婴社区、儿童娱乐、在线教育及数字出版等相关线上虚拟消费市场。2011年6月，成立三年有余的互联网娱乐公司淘米成功登陆纽交所，使得儿童互联网产业发展如沐春风，自2005年以来，与母婴社区、儿童娱乐、儿童在线教育、儿童数字出版、儿童服装类电子商务相关的投资事件频现，产业投资加速。

据清科数据库显示，2008年-今，淘米、奥比岛、贝瓦网、上海童石、铁皮人、八方视界、妈妈网等公司不同程度获得投资。此外，童壹库、红孩子、绿盒子、宝宝树等母婴及儿童相关的电子商务企业也引得资本注目。典型投资事件如下表所示：

儿童互联网产业投资预热 市场仍待培育

春江水暖鸭先知，儿童互联网产业预期发展空间必将吸引资本关注。但是从产业发展现状来看，儿童互联网产业仍处于发展初期，面临三大主要困境。

首先，特殊群体市场培育尚需时间。儿童作为互联网比较特殊的群体，尚未形成显性且稳定的需求与消费特征，加之儿童决策能力较弱，需要企业适度引导，这种引导不仅面向儿童，更要面向家长群体。此外，处于不同年龄层级的儿童对于娱乐及教育等产品的需求不同，这一特点导致用户粘性不高，而用户流失则是互联网企业“硬伤”。

其次，“大腕级”互联网公司抢滩市场。在腾讯视野中，淘米发展壮大似乎已经成为其永远的痛。现今，面对庞大的儿童互联网市场，腾讯、360、百度、搜狐等互联网大腕均以不同姿态进入市场，我们预计，这种抢夺将会通过投资、并购等资本方式改变格局。广大创新型儿童互联网/移动互联网公司将不得不迎接挑战。

再次，政策雷区。儿童互联网产业尚未规范化发展，面对这一辨识能力较低的群体，国家相关机构将不断加强监管，尤其是针对儿童娱乐市场。我们不难联想到中国网络游戏市场的强监管，政策收紧在规范行业同时，也将限制行业快速生长。

尽管如此，我们仍可预见儿童互联网产业巨大的发展前景。我们建议，儿童互联网产业企业，尤其是儿童娱乐相关企业，需横向拓展线下衍生品市场，形成线上及线下发展的合力。对于初创型公司而言，我们建议采用与上下游及跨领域企业合作共赢方式完成。