【投资】消息称京东商城启动D轮融资 老股东或放弃出资

7月2日消息 据消息人士透露，因为IPO估值远低于预期，京东可能今年放弃IPO，转向私募进行D轮融资，估值规模在60亿美金左右。
据消息人士称，因为IPO估值仅为60亿美元，远低于此前第三轮私募中VC给出的100亿美元估值，京东可能今年放弃IPO，转向私募进行D轮融资。
值得注意的是，老股东DST、高陵资本、今日资本、老虎基金等可能放弃出资，新一轮被邀对象包括BlackStone、TemasekHoldings淡马锡、Providence、中信产业CITICPE等二十多家基金，估值规模在60亿美金左右。
有分析称，京东老股东未追加投资，且新约见的投资基金也基本没有出价，原因是目前投行给出的60亿美元估值与京东此前融资中的私募估值存在较大差距，这使这些投资基金和京东陷入左右为难境地：
如果按京东去年第三轮融资的估值出价，新的投资人不愿意接盘;而如果京东按60亿美金估值进行新一轮私募，则意味着老股东如DST等的投资将大大缩水。
今年5月末有报道称，京东商城高管已在香港举行分析师会议，并将最早于9月IPO。据悉，对于IPO估值，京东管理层开价100-120亿美元，但遭投行打对折，只认同60亿美元的估值。
6月中旬刘强东在接手采访时表示，京东并不急于上市，资金足够用到2015年，2012年下半年将展开很多投资。与京东商城沟通过的分析师表示，截至2011年底，京东商城的现金余额约为10亿美元。
6月21日，消息人士透露，经与投行的沟通，由于全球市场低迷，京东决定将IPO推迟到明年。
对于放弃IPO、新轮融资的传闻，京东相关负责人仍如以往表示，京东商城2013年之前不考虑上市。
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