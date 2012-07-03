【投资】搞定正太和萝莉：互联网产业投资新方向

图片来源：虎嗅网

在研究过谁能让男人掏钱包之后，在互联网上打动儿童的心的黑马们也涌现了出现。虎嗅此前曾发过一篇互联网创业与中国第四次生育高峰期有什么关 系。中国广播网报道说，基于儿童用品市场的发展前景，众多资金都纷纷涌向这一领域。创新工场投资分析师张丽君说，创新工场在儿童互联网方面的投资，更倾向于移动互联网技术，例如互动图书、游戏等等，而主要原因，则是因为ipad和iphone等平台出现。来看看这些在儿童娱乐、儿童在线教育、儿童数字出版 等领域的投资与创业项目：

铁皮人 儿童阅读APP

铁皮人

应用铁皮人的创始人魏纬认为国内儿童读物内容陈旧，出版装帧毫无美感，国内儿童的教育需求得不到满足，所以希望借助移动平台，更能体现儿童读物 的核心价值。于是在2011年注册了铁皮人科技有限公司，用来专门开发移动平台端的儿童读物应用。在未来，魏纬打算把铁皮人做成一个集儿童漫画、读物、动 画、应用、早教为一体的传媒集团。

炫目红马 儿童APP

炫目红马

创始人费一夫此前在加拿大工作时，发现身边的一些单身妈妈非常累：需要照顾孩子，还要顾及工作和社交。这给了他灵感：找到一个能真正吸引孩子注 意力的东西，让家长才抽出一整块的时间做自己的事情。费一夫做过教育领域的软件开发，而另一位创始人王媛因为不久前做了妈妈，两人在一次同学聚会上发现双 方彼此对儿童APP领域的想法不谋而合，当即决定创业，希望能做一款真正对小朋友具有吸引力、互动性、融合中西方教育理念的儿童APP。