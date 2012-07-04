【投资】相宜本草借IPO斩断今日资本 老总骂徐新骗子

正在上交所冲击IPO的相宜本草，很可能将成为国内第八家日化上市公司。而在积极登陆资本市场的背后，是相宜本草和“第一桶金”风险投资方今日资本间的“分道扬镳”。

7月2日， 一位接近今日资本的内部人士向本报记者表示，目前其和相宜本草搞得非常不愉快，合作到后期就是貌合神离，上市之后今日资本肯定要退出。“相宜本草一方是希望今日资本快点出去，今日资本则是希望财务变现，把收益最大化。”

资本助推上市

6月27日，中国证监会正式公布了上海相宜本草化妆品股份有限公司拟登陆上交所的招股说明书，一改此前将赴深交所上市的传闻。

此次相宜本草拟公开发行5200万股，占发行后总股本的25%。发行前，Capital Today Investment X(HK) Limited(今日资本)持有15.4%的股份。

去年净利润超过1.345亿元的相宜本草，2010年、2011年两年的营业收入增长率分别高达98.76%与78.11%，引发资本市场关注。而如今之所以能够站在上市的门槛上，背后与2007年今日资本投资1000万美元的助推密不可分。

作为国内日化行业首家获得风险投资的企业，相宜本草自2007年五年间将销售回款从0.7亿做到了15亿。“上市时间的话，在今年国庆节前肯定是能够上市，其实现在的进度已经太慢了。”前述内部人士表示。

日化行业专家冯建军向记者指出，相宜本草上市应该没什么问题，今日资本也是背后的主要推手。“以护肤品品类来看，相宜本草是国内企业中规模最大的。而且相比自然堂、完美、泊莱雅几家以化妆品店作为主要渠道的企业，相宜本草在渠道质量方面也做得更为出色。化妆品四大渠道百货公司、化妆品店、商超卖场以及互联网电商中，相宜本草在后两者做的非常强，仅电商一年的回款应该就有两个亿。”

而在品牌营销方面，有消息称，相宜本草内部分管营销的常务副总经理陈海军便是高薪从欧莱雅挖角而来，以期借由“外企班底”对相宜本草的品牌规范化进行进一步提升。

今日资本恩怨

“外部看来风平浪静的联姻，其实过程中纠葛不断。”前述内部人士如此评价相宜本草和风投之间的关系。

一切似乎都还在窗户纸之后，无人捅破。上市的愿景近在咫尺，今日资本仍在极力吆喝。

去年年末，今日资本总裁徐新在接受媒体采访时，就曾高度评价其一手力推的相宜本草一案。“当时，投相宜本草可以说模式和团队都比较成熟，唯独缺的就是品牌。相宜本草的价值定位需要在资本的助力下将这个品牌价值打出来。”“我们投的企业都不急着上市，养两三年，等做到行业第一后再上市。以相宜本草来说，我觉得3年以后上市会比较好。”

而徐新三年后上市的表态似乎与如今日资本的竭力推动有出入。

“上市了之后对于双方都是一种解脱，”前述内部人士直言，“相宜本草老总封帅曾在内部大骂徐新是骗子，头顶真功夫、网易等项目风险投资人的光环让他们吃了亏。”

“企业肯定想的是，要用最少的股份换最多的投资，资本方肯定是希望花最少的钱换取最多的股份。双方心理预期是背离的，利益的趋使下等于一开始就埋下了隐患。2009年上半年相宜本草的封总曾说，他那时风投的钱一半都没有花掉，稀释的股份很不合算。”

他透露，今日资本一方借由相宜本草这几年的增长赚了太多了。本应更为紧密的合作关系之所以搞得不愉快，是因为今日资本这边尝到了甜头，希望做得更大。“从2008年到现在，今日资本应该是把全国化妆品企业业绩超过五亿的都接触过一遍了，据我所知就包括自然堂、完美、泊莱雅、卡姿兰、美肤宝等。相宜本草对此意见很大，声讨其不应投同业竞争企业，有意造成"左手打右手"的态势。”该人士指出，此后双方应该是做了约束，规定必须等相宜本草上市或资本真正退出后才能投其他公司的。

该内部人士分析称，退出方式可能有几种，第一种就是市场化，股市上融的资还给风投，第二种是股权转让，第三种就是股权交易。

“现在双方正在谈。但与此同时，今日资本这边分管消费品人员已经分成若干个小组，四处疯狂寻找投资的项目。这是今日资本徐新下的死命令，今年一定要投一家日化零售企业。”他透露，“而目前今日资本基本已经确定会投一家渠道企业，类似于草根屈臣氏这样模式的。该公司规模尚未过亿，投资额不超过1000万。”