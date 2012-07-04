【投资】观光农业投资热 警惕跑马圈地

贷款、筹钱、洽谈合作、跑马圈地、大兴土木。炎热夏季里各地观光采摘热的背后，同时也引起了人们对观光农业投资热的关注。新一轮观光农业投资热，开始在许多地方涌动。

资本涌动

6月15日是个周末，下午5点，北五环西三旗的9号基地生态观光采摘园里来了几家看“私家菜园”的“租户”。

这家9号基地生态农业观光园，位于北京市海淀区东升乡，面积有120亩，2011年5月开始开工建设，年底开始对外营业，市场反应不错。

一对姑嫂当场签订了承租协议。50平方米，租期3年，租金8000块钱。租户王芳称自己种菜，一是环保，二是周末可以带老人、小孩来菜地休闲。她们首先不是考虑吃菜，更看重的还是休闲娱乐健身。“首先我们没种过地，就想玩一下感觉。”

这一天，9号基地观光园会计杨建共签了三份合同，三户，各50平方米的菜地，一户8000元，三户是2.4万。菜地被分割成30、50、80平方米不等，大家认领承租土地，自耕自种。这也是9号基地观光园目前主要的盈利模式。这只是普通菜地的租金，而将来的VIP会员全托管式菜地价格更高。

从河北张家口特意赶过来洽谈合作事宜的旅游景区的负责人安卫东与9号基地的总经理李忠形成的共识是，通过会员制吸引的VIP客户，带来的是产业链的开拓与客户资源开发的隐性经济效益。

安卫东认为，他在观光园建立茶室和农产品(5.79,-0.07,-1.19%)展销区，未来的盈利点首先是休闲茶室这一块，它会产生一种裙带效应，可能对他鸡鸣山旅游的发展会有一些潜在的宣传。“对于高端客户的吸引这个价值是没法计量的。”

金叵罗村的刘志旺给记者算了一笔账：一棵樱桃树一季的收入，相当于一亩玉米的收入。根据樱桃不同的成熟期，采摘期可以延续6周。而大叔5亩地的成本投入也就5000元，而5亩地的年收入可以达到15万元。一亩地可以种33棵樱桃树，就相当于种33亩玉米的收益。尝到甜头的农民，纷纷改种樱桃，逐渐形成了现在将近200户的专业采摘村。

对于试营业阶段游客突破10万人，进账一百余万，人间花海香草园经理王宝龙对即将到来的第二年的丰收信心满怀。“我们预计，如果达到我们的一个预想，年收入怎么也得八九百万。”王宝龙估算，20万的游客，40元每张的观光门票，就是800万。再加上其他衍生的相关服务性收益，可以达到这个目标。他们除了观光门票的收入，今年将增加水上乐园的收益，还有一些像香草产品，香包、香枕、香草茶等。

在密云县东郊的密兴路上，孙宝胜经营的天葡庄园总的11个大棚格外显眼。2010年种植的葡萄，已经开始挂果。在密云县“酒乡之路”的规划项目中，他家的葡萄园是最早入驻园区的企业之一。三年的经营，250亩的葡萄园，今年夏天，孙宝胜家将第一次迎来丰收的喜悦。“我们今年产量应该在15万斤左右。预计产值应该在600到700万之间。”

据北京市农业观光协会提供的最新的检测数据，今年“五一”期间全市乡村旅游累计接待游客量达到174万人，收入达到1.48亿元，分别比去年同期增长15.7%和22.6%。而2011年全市农业观光园和民俗旅游接待户总收入，分别实现21.7亿元和8.68亿元，同比分别增长22%和18.2%。

“从数据的变化上可以看出我们人均的消费水平，就是到一个村，一个户，给我们农村留下的钱是越来越多的。”北京农业观光协会副会长冯建国认为，京郊农业观光热，是市场经过多年培育的结果，“钱”景广阔，这也是社会上各路资本趋之若鹜的原因。

投资加码

作为从业多年的建材商，孙宝胜在北京市有着多家连锁店和年千万的营业收入。但农业大学毕业的他，还是对农业领域有着割舍不断的情结。在给别人承建大棚温室的过程中，他看到了其中的商机。

2008年他们公司又开始单独成立一个做设施农业的公司，给人家建大棚和建温室。正好密云镇又有一个比较完善的规划，就是要打造一条以红酒文化为主的这条路。他们看到了商机。

在密云县规划的“酒乡之路”建设中，这个占地250亩的葡萄园是最早上马的企业之一。他们已经都预留了建设用地。新的二期的酒庄建设正在积极申请中。其中一期投资2500万元；二期要做生态餐厅，投资额在5000万元左右。

除了密云的葡萄采摘园的投资，孙宝胜又开始了在延庆县更大规模的投资。除了前期反季节蔬果的采摘外，更大的创意和产业的升级在等着他。“我们在北京市延庆县留了1500亩地，现在在建，然后建设完了400多亩地，已经投资生产。我们现在已经投入4000多万了。”

在密云县的巨各庄镇政府，北京张裕爱斐堡国际酒庄负责农业项目的经理阮仕立，正在与副镇长王长明协商园区基础设施建设与土地承包价格等细节问题。吸引北京张裕爱斐堡再次扩大1000亩采摘园建设的原因，并不仅仅是每年500万左右的采摘收益。爱斐堡占地1000亩的集观光、采摘、酿造与葡萄酒展销中心的项目，已经进入实施阶段。这个产业预计投资将达到30个亿左右。

北京爱斐堡认为他们之前建设的欧洲小镇面积还是比较小，他们准备做一个世界葡萄酒的博览园。“我们可能还要进一步去扩大，我们还想建一个葡萄酒的交易展销中心。”阮仕立介绍说，“这个产业预计投资将达到30个亿左右，其中基于葡萄基地方面的投入应该达到两个亿。”

2011年，密云县政府规划立项“酒乡之路”葡萄采摘观光带计划，这个项目沿着京密路延伸，长达15公里，占地15000亩。项目吸引了全国各地的客户前来投资洽谈，密集的谈判让王长明应接不暇。

“今年1到5月份来洽谈投资的客商特别多，今年从春节以后，我们陆续谈了4家，都是比较大的国企、央企，或者一些大的民营企业。”据了解，这个集葡萄观光、采摘，及其衍生的相关酿酒和服务的综合项目，年后有4家企业签订了投资意向书，预计投资总额高达100亿元。

“比如说尚达信酒庄投资超过30亿元，那么有可能达到50亿元。张裕国际酒庄投资现在额度已经定的明确达到30亿元。像其他的中冶和大连海昌都超过10亿元。”王长明副镇长介绍说。