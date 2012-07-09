【投资】苏宁增发募资47亿元“备战”渠道扩张

转型中的苏宁又备上了更多的“粮草弹药”。

上周末，苏宁电器在深交所发布公告称，该公司已完成2011年非公开发行项目，共募集47亿元资金，发行股票将于7月10日上市。

苏宁电器董事长张近东本人掏出了大笔真金白银为这艘正布局线上线下零售全产业链的巨舰“装填弹药”。公告显示，张近东所拥有的两家全资子公司南京润东投资有限公司和北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)正是这次苏宁电器非公开发行的对象。

这两家公司以12.12元的价格分别认购了苏宁电器2.88亿股和0.99亿股，认购金额为35亿元、12亿元。由此，张近东本人直接或间接持有苏宁电器股票的比例由认购前的27.9%增至30.34%。

公开资料显示，苏宁电器2011年非公开发行项目于2011年7月7日获得其2011年第一次临时股东大会审议通过，今年4月份获得中国证监会批复。6月底，苏宁电器对非公开发行股票价格进行调整，由原来的12.30元/股变为12.15元/股，发行数量由原来的4.47亿股调整为4.52亿股，总募集金额仍为55亿元。

对于本次实际筹得的47亿元，苏宁电器称，新募集资金将用于连锁店发展、物流平台建设、信息平台升级等投入。苏宁电器在公告中称，增发筹集的资金能有效提升线下实体店面、线上苏宁易购的客户服务水平，提升市场占有率。

苏宁今年明确了“苏宁连锁、乐购仕连锁、苏宁易购”虚实互动的商业模式，打算以线上线下资源的整合、互补形成综合型渠道全产业链布局。

“张近东看来已下定决心抓住这次战机，力图在线上布局中相对老对手国美保持持续的领先位置，并追赶天猫、京东等行业先发巨头。”家电连锁渠道业资深观察人士刘步尘说。

他认为，苏宁加速线上的紧迫性已非常明显。尽管今年第一季业绩苏宁相比国美表现好不少，但出现了上市后第一次净利润和门店数量的负增长，且预计净利润的下降还将延续到第二季度。此外当季可比店面销售收入同比下降7.24%，苏宁期内也一口气关闭了35家门店。

刘步尘认为，裁汰门店是对早年规模布局战遗留问题的清理，苏宁也到了结构调整的关键期，一则是梳理线下门店布局，加力渠道下沉，二则是推动零售业务向线上迁移。

一位电商物流人士说，苏宁此前的全国物流布局堪称完备领先，但系为大家电干线运输、配送设计，对于B2C电商所要求的精细、快速分拣、配送还需要做适应性改造。苏宁此番公告也说，原先的物流体系已不能满足要求。

今年一季度，张近东公布了苏宁“去电器化”的策略，苏宁易购也展现出了全面发力百货的姿态。上周四，苏宁在南京召开供应商大会，宣布“免年费、免平台使用费、免保证金”的开放平台政策，吸引数百家非电器品类供应商进驻。

此外，苏宁易购可能将通过并购在垂直品类领域扩张。同时，苏宁还曾表示将持续发动价格攻势，这显然需要持续“弹药供给”。如此，此番增发所募资金将至关重要。