【投资】神州租车获华平2亿美元投资 超IPO计划融资额

在取消赴美IPO计划后，神州租车控股有限公司(简称“神州租车”)和美国华平投资集团(简称“华平”)7月9日联合宣布，华平将对神州租车进行2亿美元(约合12.7亿元人民币)的股权投资。

神州租车之前准备在美国上市的最高募资额为1.58亿美元。虽然此次所获投资已超过此前计划的IPO融资额，但神州租车相关人士昨日称，目前IPO(首次公开募股)并未停止，但何时重启尚无时间表。

神州租车相关人士昨日称，此次华平的投资到位后，公司将在车队规模、网点建设和服务上进行升级。华平董事总经理黎辉表示，“华平将在品牌、资金、公司治理、国际资源等方面为神州租车提供支持。”

神州租车相关人士同时介绍，公司于2010年8月获得了联想控股超过10亿元人民币的投资，凭借资金优势，神州租车得以迅速扩大车队规模和服务网络。

据了解，联想控股后来还通过提供担保及通过旗下金融机构提供融资的方式，为神州租车快速扩张提供资金。

前瞻产业研究院研究员刘瑞柏认为，像神州租车、至尊租车、一嗨租车等大型汽车租赁企业，目前均处于“烧钱”阶段，未来几年企业的战略仍将是快速扩张、抢占市场份额，同时汽车租赁行业又是资本密集型行业，要想扩大规模就必须购置大量汽车进行网点布局，因此未来几年实现盈利的可能性不大。

罗兰贝格咨询公司高级项目经理张君毅在接受早报记者采访时表示，“中国汽车租赁产业现在处于起飞阶段，汽车租赁公司经过市场洗牌，会重新发展起来。现在这个行业属于重资产行业，车价不稳，牌照费用高，经营成本比较高，因此急需资金投入。”

神州租车此前公布的招股书显示，该公司2009年-2011年营收分别为5400万元、1.43亿元、7.79亿元，但这三年分别亏损320万元、4330万元及1.514亿元。2012年第一季度，神州租车营收同比增长211.4%至3.66亿元人民币，并且实现了季度盈利530万元人民币。

神州租车成立于2007年9月，总部位于北京，目前是中国最大的汽车连锁租赁公司。神州租车提供给早报记者的资料显示，截至2012年6月30日，神州租车的车队规模约32000台，超过业内第2-10名租车公司的总和。

华平成立于1966年，在30多个国家的650多家企业中累计投资了逾400亿美元。目前华平旗下管理了超过300亿美元的资产，持有的投资企业超过125家。华平自1994年首次在中国进行投资以来，目前已经投资了多家企业。