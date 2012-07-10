【投资】行业东风忽至 医疗器械投资加剧

医药产业政策东风频吹之后，下一个重点扶持对象将落到医疗器械头上？

近日，有知情人士向媒体透露，由工信部牵头，发改委、科技部等几大部委正联手研究制定加快医疗器械产业发展的政策措施。此举作为国家相关部门近阶段产业发展专项扶持的重点内容之一，预计年内出台。

与此同时，外资医疗器械企业对于中国的“加码”举措也正加快步伐。

4日，来自德国的卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司宣布在上海张江斥资6亿人民币建立综合性基地，预计2015年竣工。卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司董事总经理杨梅在接受本报记者专访时明确，“在6年时间内我们在华的销售额增长了11倍。未来五年的目标，是每年的业务增长超过30%。”

外资的盛宴

普及高品质概念，投入高水平研发，同时也攥取高回报收益，类似的经营之道不仅在生物医药行业俯拾皆是，也同样适用于目前的医疗器械行业。

6月初，国家科技部中国生物技术发展中心化药与医疗器械处华玉涛处长曾对外指出：“我国医疗器械产业发展十分迅速，正在成为战略性新兴产业。医疗器械生产企业众多，但总体规模小，同质化竞争严重。中高端医疗器械市场主要被跨国公司所占据。进口产品以高端为主，出口产品以中低端产品为主。”

以专攻内窥镜品类的卡尔史托斯为例，公司中国区近三年营业额年增长率超过30%，其中在2011年营业额超过5亿。

对于未来五年业绩年增速在30%的目标，杨梅女士将原因归结为两大因素，“中国市场的实际现状以及新医改的带动。我们要植根中国，否则我们也不会做这么多的投资和快速扩展我们的规模”。