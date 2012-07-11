【投资】甲骨文收购社交媒体软件公司Involver

北京时间7月11日消息，据国外媒体报道，甲骨文周二称，它将收购社交媒体软件创业企业Involver。此举将增强甲骨文新兴的面向社交网站的营销、分析和客户服务软件等产品。
这个收购交易预计在未来几个月内完成。这个收购交易的条款没有披露。
Involver以其SML(社交标记语言)技术而闻名。这个技术允许企业为社交媒体网站和网站营销开发高度客户化的营销应用。甲骨文称，这个公司还有一个鼠标拖放设计的工具集和许多预制的应用，使社交网站更容易交流和更迅速地传播。
Involver的能力将增强甲骨文通过收购社交营销公司Vitrue获得的能力。收购Vitrue的交易是在5月份宣布的。这些应用将成为甲骨文更广泛的套装软件的一部分，包括甲骨文收购RightNow获得的客户服务软件以及最近收购Collective Intellect获得的社交媒体监视工具。
甲骨文还将把Involver的技术用于甲骨文最近推出的基于云的数据库和Java开发服务。
据Involver的网站称，Involver创建于2007年。目前有100多万品牌厂商和机构使用其软件。Involver的客户包括百思买、索尼影业和Coach。
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