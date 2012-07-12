【投资】国开行欲提供10亿美元助中概股私有化

7月11日，据彭博社援引罗氏资本(RothCapital)调查报道称，中国国家开发银行(以下简称国开行)提供了10亿美元以上的资金，帮助中国小企业从美国股市退市。

这对于那些已赴美上市但现在颇为失意的企业家来说，又多了个选择，接受国开行的资助，进行私有化，不用继续游离于美国主流市场之外。

边缘化后的退出

据彭博社报道，国开行正提供超过10亿美元资金，帮助中国小企业撤离美国股市。国开行成立于1994年，是中国最大的政策性银行。

上月，在纳斯达克上市的傅氏科普威 (NASDAQ，FSIN)发公告称，公司与香港盘实资本(AbaxGlobalCapital)以及傅氏科普威董事长傅利达成协议，后者将用国开行香港分行提供的贷款收购公司。据盘实资本网站介绍，国开行是其人民币私募股权基金的基础投资者。

类似的情况还发生在千方科技(NASDAQ，CTFO)身上。其曾于上月初宣布已达成私有化协议，私有化价格提高至每股5.80美元;并且本次私有化发起人、千方科技董事长已获得国开行香港支行的债务融资。

事实上，中概股纷纷选择从美国退市，很大程度上源自被市场边缘化。2011年6月，浑水指责在加拿大上市的嘉汉林业夸大资产，使中概股普遍被外国投资者质疑。统计数据显示，2011年6月至今，市值不到5亿美元的中资企业蒸发了超过50%的市值，是同期彭博中美55指数跌幅的5倍以上。

国开行也曾为一些中概股成功提供过融资。去年11月，同样在纳斯达克上市的泰富电器(NASDAQ，HRBN)，在国开行资助下完成了私有化退市。据彭博报道，国开行香港分行为其提供了4亿美元贷款。

美国世达律师事务所驻北京律师PeterHuang表示，国开行这样做的动机是帮助中国企业重新站稳脚跟。

优质资产易再上市

对于千方科技未来私有化完成后是否会回归国内资本市场，《每日经济新闻》记者电话采访了公司投资者关系(IR)总监周女士(ZhouFan)。她表示，获得国开行贷款以及最终完成私有化的前提是，未来召开的股东大会能接受私有化协议。她还表示，目前公司的重点依然是做好业务，对于未来的计划不予置评。记者也曾致电傅氏科普威，询问公司未来私有化完成后的打算，但截至记者发稿，该公司仍未予回复。

记者发现，2011年11月以来，当在美上市的中概股正深陷被做空的漩涡时，时任上海证交所副总经理的周勤业曾向媒体透露，欢迎在美上市的中概股回归国内股票市场，比如A股或港股。他还指出，只有少数几家公司确实有财务问题，但大多数海外投资者正大量抛售中国公司股票以获利。

对于国开行为中概股退市提供逾10亿美元贷款的消息，一位不愿具名的业内资深人士告诉记者，从国开行为泰富电器、千方科技和傅氏科普威提供贷款来看，未来像众品(HOGS)这样的公司也可能会获得国开行的贷款，这些公司的一个共同点是都为优质资产，是事关国计民生的基本产业或高科技公司，未来要实现国内重新上市其实很容易。

贝恩驻上海的金融服务主管JohnsonChng认为，在私有化完成后，较小的企业可能会选择去香港二次上市，因为在那里有更高的市盈率。

《每日经济新闻》记者曾致电国开行香港分行，就其提供超过10亿美元资金帮助在美上市的中国小企业退市这一消息进行求证，对方表示需要电邮提供相关采访提纲，记者随后向该行发送了采访提纲，但截至记者发稿，该行仍未予回复。