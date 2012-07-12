【投资】卓越航空抄底美航空大鳄 出价17.9亿美元

记者昨天从世界顶尖的美国公务机制造商豪客比奇公司证实，深陷债务泥潭的豪客比奇有意找一家中国企业接盘，双方已签订战略合并排他协议。这家拟斥资17.9亿美元吞并豪客比奇的卓越航空公司，是一家极为低调的民营企业。

卓越航空出价17.9亿美元

昨天，记者从豪客比奇公司证实，今年年初其深陷债务危机，6月已向美国政府申请破产保护，为求继续运营，不得不四处寻觅好“婆家”。

美国当地时间7月9日，豪客比奇宣布开始履行与卓越航空的战略合并排他协议。据介绍，根据排他协议条款，卓越航空将以17.9亿美元收购豪客比奇，并于未来6周内付款。但涉及军用机业务的豪客比奇防务公司不属于计划交易之列，其控股权或控制权都不会转让给卓越航空。

豪客比奇北亚区市场及公关总监王竞透露，排他期限为45天，在这期间卓越航空将在双方进行交易最终协议谈判的同时开展确认性尽职调查，从现在情况看，双方预计将在排他期限结束前达成最终协议。

中国民企低谷抄底

成立于1932年的豪客比奇前身为比奇飞机公司，在全球公务以及特殊任务飞机领域名声显赫。2007年初，在经济危机到来之时，高盛旗下的私募股权投资公司与加拿大OnexCorp联合斥资33亿美元购买比奇正机公司，并更名为“豪客比奇”。而如今，豪客比奇卖予卓越航空的价格是17.9亿美元。

“现在美国航空业正处于低谷之中，航空公司纷纷破产，大规模兼并重组如火如荼，可以说目前美国整个航空产业链的估值都处于底部。”中信建设分析师李磊告诉记者，从17.9亿美元的收购成本看，这个价格是便宜的。但能否成功抄底，李磊表示，这还要看收购之后的运作成本，看中方企业是否有能力驾驭豪客比奇这个步履艰难的“大象”。

好事成真仍需过政府关

豪客比奇公司首席执行官SteveMiller说：“卓越航空对豪客比奇的公务机业务一直有兴趣，第一次接洽豪客比奇是几年前有关战略合作的商谈。”

豪客比奇方面透露，卓越航空得到了来自北京市政府对其完成交易的全力支持。但“这笔交易同时也取决于美国外国投资委员会的审批和其它相关的法规审批”。

背景链接

频频出海的“中国直升机大王”

记者查询北京市工商登记信息发现，卓越航空成立于2010年7月8日，法人代表为成身棕，注册资本为2亿元，主营通用航空发动机、零部件的研发、生产、销售。

事实上，卓越航空在业内几乎名不见经传，但其老总成身棕小有名声，曾被国内某媒体誉为“中国直升机大王”。成身棕掌舵的青岛海利直升机制造有限公司是继“哈飞”、“昌飞”之后中国第三家拥有PC证书、能够生产直升机的公司，成立于2007年8月17日。

2009年，成身棕以700万美元收购了美国卓越发动机公司，在美国一时引起轰动。