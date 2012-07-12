一位天使投资人的心路历程

我投了50个项目，乐蛙一个就将所有投出去的钱都赚回来了。在这50个项目，真正死掉的只有一个，几乎打算放弃的有三个，剩下的46个都发展的不错，几乎都拿到了天使投资，少数几个虽然没有后续融资，但是却自负盈亏活了下来，成了健康的生意。

开创 @PreAngel 微天使投资模式一年半了，期间的心路历程并不是很多人想象的那么美好，当然有鼓励，有欢笑，有感动，有收获，但更加不为人知的是，我遭到过很多人的质疑甚至鄙视(曾有人私信我说：没钱做什么投资，SB!呵呵)…

随着4百万PreAngel资金全部投出，在很多业内大佬的支持和鼓励下，我募集了3000万人民币，成立一个更加规范的创业投资基金，准备继续以PreAngel的方式，投资于移动互联网初创企业，不过这次每个项目可以拿到的钱会达到50万，相对于过去的5万或者10万，算是上了一个小台阶。

在基金正在落地注册的同时，我怀着忐忑的心情，一直在思考：我做投资的目的是什么?我和其他天使投资人的关系是什么?我的准确定位应该是什么?我的社会价值是什么?

一直以来，我都认为我自己是一名创业者，跟所有的草根创业者一样，渴望着用勤劳的双手和执着的信念开创一番事业。而每一个创业者都应该问问自己，究竟为什么创业，竞争对手是谁，项目定位是什么，社会价值是什么!

思考的过程很懵懂和迷茫，但是随着事态的发展，高人的指点，慢慢的思路就清晰了，我今天可以很负责任的向大家公布我的思考结果，这也是我未来工作的指导方针，这是我人生中一个重要的转折点!

1)我做天使投资的目的：

最初，2007年8月我辞职创业做移动SNS项目，在天使融资上遇到了很大的阻力，感受到了这对整个创业环境是不利的，市场需要更多更好的天使投资人或者机构，可当时我无能为力。(我自己费尽周折用20%的股份抵押换到了20万人民币的借款，开始半年的创业，诸多原因，最后失败了，一年后我归还了20万人民币借款给投资人);

后来，也是在创业做移动SNS的期间，2007年11月，我在行业发展的大趋势推动下创办了“移动2.0论坛”(第一场活动主题是Android，主讲人是当时的谷歌中国无线事业总监，田行智，今天他是Zynga China的CEO)，随着创业失败但论坛办的有声有色，线下活动和产业资源整合反而渐渐成了我的主业。虽然没有盈利模式，只能靠联发科，高通，微软，电信等的活动赞助以及一些顾问费勉强度日，但是我体会到了“系统性助人为乐”的愉悦，被感谢和感激一直是我坚持向前的动力，但苦于没有一个健康发展的盈利模式，所以一直思考未来能走向天使投资这个“商业模式”，实现转型;(到2010年底，我的助人为乐的精神和资源整合的业绩换来了诸多初创企业的期权：易宝支付，巴别塔/尚邮，维旺明 Vivame，名片全能王等);

接着，2011年春节前夕，做移动2.0论坛的第四个年头，我被( GuruDigger.com ) 创业者打动，把当时几乎所有的现金存款拿出来做了人生中第一笔真正意义上的天使投资，我体会到了一种快感，不知道是不是所有的投资人都有这种快感。我身边的很多贵人知道我没赚过大钱，做投资能力有限，所以他们提出了很好的建议，让我向身边信任我的业内朋友募集小额基金，再以5万或者10万一份的规模投资早早期项目，获得原始股，然后扮演顾问的角色，联合我的投资人们一起帮助被投资项目发展;

然后，一年半以来，我边学边做，用400万人民币投资了50个移动互联网初期项目，收获了更多的快感，同时也帮这些项目在战略方向定义，产品设计，寻找下一轮资本投资，与产业巨头合作，人才，市场营销，媒体公关等多方面进行了协助，不同的团队有不同的需求，我都尽最大能力满足，作为一个最穷最草根的天使投资人，我能做的唯一差异化就是把投后服务做好，尽心尽力!

一路走来，我已经很清楚我做天使投资的目的了：通过帮助创业者成功而成就自己!

2)我和其他天使投资人的关系：

我的资本募集能力和管理能力十分有限，所以我并不期望和其他成功的天使投资人站在同一平台竞争，我更希望我能成为创业者和天使投资人之间的桥梁，我先行投资，一段时间后再引入其他百万人民币以上级别的天使投资，我会和天使投资人一同承担风险，同时我会承担更多的孵化工作和资源整合工作，因为我喜欢每天和创业者打成一片，我相信我能在多个方面帮到他们。

所以，我和其他天使投资人的关系是上下游合作关系，他们也是我的合作伙伴!

3)我的准确定位：

做PreAngel模式一年半以来，我深刻意识到，我就是在做服务，我并不是把钱投给创业者后高枕无忧等候回报，这些早期项目在多个层面需要持续的支持和关怀，但不是“被管控”，我经常说我是“被动式管理”，需要我出现的时候我出现，需要我帮忙的时候我帮忙，我遇到好的机会和资源都主动发消息给他们，定期我们也搞线下聚会互通有无嘘寒问暖，但是创业者才是企业的BOSS。

定位明确了：为创业者服务!