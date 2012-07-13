【投资】徐小平和险峰华兴百万美元投资返还网

7月12日下午消息，以网购返还现金为核心的导购网站返还网fanhuan.com宣布获得首轮投资，投资方包括险峰华兴及国内著名投资人徐小平，投资金额为数百万美元。

据介绍，返还网成立于2008年，目前已拥有400万网购用户，并以每日2万新增用户的速度增长，目前已与淘宝网、当当网、亚马逊等数百家网上商城建立了合作关系，其会员通过返还网前往这些商城购物，可获得2%~35%不等的现金返还。2011年其共计为合作商家带去4亿元销售额，预计2012年全年引导成交的销售额可达15亿元。

值得一提的是，返还网创始人陈方毅是一位1986年出生的创业者，据其投资方之一徐小平介绍，2008年，还在学校读大三的陈方毅创办了返还网，并得到四位同班同学每人4万元，共计16万元的投资。

虽然有两位同学在创业过程中撤资退出，但陈方毅表示，自己当时并没有启动资金，按现在的说法，这四位同学就是他的天使投资人。

据悉，此次险峰华兴及徐小平真格基金的投资在年初已经敲定，之所以现在才公布，是因为搭建海外架构和开设美元账户花费了数月的时间，而返还网公司方面也希望在资金到帐后再作公布。

陈方毅也对初次融资的创业者给出了一点建议：如果首轮融的是美元基金，要特别注意资金到账所花费的时间，即便投资方完全配合，也要半年以上才能到账，因为美元基金投资有跨越不过去的外管局登记过程，还要搭建海外架构，这个过程很漫长;返还网因为现金流充沛，不担心到帐时间，但想要靠资金解燃眉之急的创业者有可能在谈判和合同过程中一路通畅，而在资金到账时间上遭遇滑铁卢，所以融资应尽早作准备。

目前返还网团队已经有 150 多人，对于融资之后的方向，陈方毅表示，下一步公司将加快扩张步伐，除了人才的招募和新产品研发外，还会在无线端发力，加大返还网这个导购平台的覆盖面。