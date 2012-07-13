在世界末日做快乐投资者的14条秘诀

呀 ，多透彻的一次顿悟啊！禅宗大师管这叫禅悟，也就是我们脑中醍醐灌顶灵光乍现的那些个片刻。

在完成上一篇专栏文章后，我一直在琢磨那位末日预言家──杰里米·格兰瑟姆(Jeremy Grantham)，就是创建了一家管理着950亿美元资产的公司的那个家伙。格兰瑟姆坚信，资本主义制度是一个巨大的火车头，正带着这个世界飞速走向末日、跌落悬崖、进入宇宙黑洞。

我记得格兰瑟姆曾不止一次地重复过这则信条：“这一次绝对不会不一样。”为什么？因为格兰瑟姆研究过的前300次泡沫中的任何一次都是如此。历史总在重蹈覆辙的原因不在于资本家永远不会改变他们那种自私、迫切、不知餍足的贪婪本性。他们的确不会改变，不过其真正原因在于，资本家们不会改变他们的行为模式。

为什么呢？因为他们的行为模式已经如既定程序般被输入了他们的大脑，渗入了他们的基因，固定在那里永不改变，格兰瑟姆如是说道。

这也解释了为什么长期以来“这一次不一样”的市场轮回会在前300次泡沫破灭中一而再再而三地重复下去──一次又一次地跌落悬崖，周而复始，循环往复。正因为如此，另一次泡沫破灭势必很快又会再次出现。如此看来，得出这样的预期在所难免，而且轻而易举：有史以来最大的泡沫即将破灭，就像前300次一样。

这次有什么不同呢？中国的资本家们正在买法拉利！然而……这次的确有所不同。这一次，资本主义制度正在自我毁灭。我灵光乍现的顿悟是在我一次开车赶着去开会的路上降临的，当时我正在听CNBC还是CNN的新闻：全是关于中国热火朝天的奢侈品市场的消息。这是个几十年前还陷于贫困中的国度。如今那里百万富豪和亿万富豪的资产比美国石油大亨科赫(Koch)兄弟的还要多。中国的奢侈品市场比美国和欧洲的加在一起还要大。而且每年在以25%的速度增长着。法国的名牌包，还有价值几十万美元的蒂芙尼钻石耳环。

突然，新闻里说到了法拉利，这激发了我的顿悟：法拉利在中国炙手可热。新闻里说中国有一位新近暴富的家伙已经收集了六辆法拉利跑车。没错了。我脑子里闪过一道灵光：嘿，那个“这一次绝对不会不一样”的轮回果然深深渗入了全球资本家的DNA里。中国也好、美国或是非洲也罢，全球都是如此，这本性引领着所有人一起飞速地走向巅峰，然后吹破第301次泡沫。

而且没有什么（绝对没有）能够改变事情发展的轨迹。如同格兰瑟姆警告的那样，我们无能为力，只能眼睁睁看着泡沫在我们面前破灭，终结亚当·斯密(Adam Smith)的“资本主义时代”，而且，没错，甚至会终结我们所认识的这个世界。

突然，有个念头钻入我的脑海：这又怎样。忘记末日吧。活在今天，活在当下！

但是先要想明白这一点：中国资本家收集法拉利的行为，同科赫兄弟希望多赚几十亿美元的行为没什么区别……和石油公司收买伪科学家去否认气候变化的行为也是如出一辙……和大量竞选资金被用来帮助保守派在政府各个部门中取得绝对权力的行为也是并无二致。

记住，所有这些都如程序般被写入了每一个资本家的DNA……写入了美国这个国家的DNA……写入了一场无法避免、不可阻止、宇宙般宏大的“这一次绝对不会不一样”的泡沫周期的DNA，这场轮回正带着我们走向即将破灭的巅峰。

这让我突然想到：如果泡沫破灭在所难免，被预先写入了我们的DNA，必将带来格兰瑟姆描述的第301次周期，而这周期又势必导致资本主义自我毁灭，令世界在未来的某一天走向灭亡（也许在一两个世纪之后吧），而我们又毫无疑问还会继续浪费类似钾这样的不可再生资源（而这又是要解决2050年地球上100亿人口吃饭问题所必需的资源），如果泡沫破灭的确无可避免、注定将要发生，那么我们为何不放弃无谓的抗争，坦然接受它，与这宿命和平共处，别再浪费我们的时间和精力去作徒劳无功的努力，试图改变资本主义制度和整个世界向着灭亡前进的轨迹。

别再试图阻止资本主义的灭亡和世界的末日！