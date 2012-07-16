【投资】移动互联网投资放缓：商业模式不清晰 用户黏性低

记者15日采访获悉，根据易观国际最新发布的数据，今年二季度，中国TMT领域披露的投融资事件共31起，移动互联网只占到4起。相比去年，今年移动互联网投资明显放缓，投资人转向投资与线下商业紧密结合的移动互联网项目。

易观国际分析师齐剑哲认为，大部分移动互联网应用的商业模式不清晰，用户黏性较差，变现能力不强。国内移动互联网环境尚未成熟，用户并没培养出良好的付费习惯，支付体系尚未健全，品牌广告主仍持观望态度，市场仍需培养。

移动互联网PreAngel天使投资人王利杰则认为，移动互联网投资之所以放缓，主要是移动互联网前一阶段被过度炒热、存在资本泡沫，一些无法看清移动互联网价值的投资者离场。

记者采访的移动互联网创业者、天使投资人及分析师均表示，大互联网企业借助雄厚的资本优势，强势进入市场后，给中小企业造成了很大威胁，加之各渠道营销推广成本过高，严重挤压了创业企业生存空间。易观国际指出，相比我国移动互联网市场，国外市场环境更加成熟。一些投资机构将注意力转向了海外的优质项目，或产品在海外市场运行的国内团队，此次中国宽带产业基金入股evernote便是一个很具代表性的案例。

“移动互联网真正的价值在于改变传统产业，例如与减肥、教育、健康、房子等线下实体经济的结合，而不是聚合、内容推送等。”王利杰说，包括他自己在内的一些投资人仍非常活跃地寻找移动互联网投资项目，热衷于投资线下能力强的团队，例如与汽车维修领域有良好合作关系、掌握相关数据库的创业团队，这样的项目被大互联网企业抄袭的可能性不大。