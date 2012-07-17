【投资】投资人投资前的“3P”原则

一度，电视真人秀节目向人们传递了一种错误的理念。像美国广播公司(ABC)《创智赢家》(Shark Tank)之类的投资类真人秀节目，让众多想要创业的人认为，只要有一个很牛的创意，风险投资人就会买账，创意第一，产品第二。然而，在电视节目之外的现实世界中，创业公司很少是这么玩的。

将自己的设想转变为切实可行的产品过程中，大多数创业者会历经自力更生、贷款、动用储备金、形成产品雏形、寻求各方支援等种种不懈地努力。正是这些不懈地努力将创业者引至投资人身边。换句话说，在让投资人相信他们说的话之前，创业者需要先做出某种东西，并将它展示出来。投资人通常会从“3P”入手，对创业者进行尽职调查。

1 产品(Product)

我曾经说过，投资人是投资于产品，而不是想法。判断一家公司是否拥有一个产品，简单的方法是“被卡车撞”实验：倘若明天一场突如其来的事故让你撒手人寰，你的公司是否有什么东西——任何东西——可以拿得出手卖掉?如果答案是肯定的，那么恭喜你，你的公司肯定拥有某种产品;如果答案是否定的，那么从现在开始努力做产品吧!

2 人(People)

产品离不开人的推动。只要细想想那些科研能力很强的大学就知道了：他们的知识产权催生了极好的产品，然而这些好的发明中的大多数往往被束之高阁，因为这些机构缺乏乐于并善于将这些产品推向市场的专业人才。有好产品却没有健全的管理团队，与只有一个好想法没有什么区别。

3 利润(Profit)

利润，或者更重要的是，你的产品的潜在利润空间，这是吸引投资人的重要筹码。相比其他指标，投资人会更看重利润潜力。如果一个项目拥有强大的盈利潜力，将令他们另眼相看。而这一点，也可以弥补产品开发的不足或创业团队不出名的不足。

哪个“P”更重要呢?没有一个绝对的答案。聪明的投资人总会根据项目情况，在“3P”要素中寻求平衡。有时投资者会喜欢那些能够引起轰动效应的产品，哪怕其创业团队依然很青涩;有的投资人会更喜欢连续创业者，他们懂得如何建立和卖掉公司，他们或许可以得到试运营的资金支持;而有时候，某个罕见的概念(如Google)有惊人的利润潜力，投资者也会很愿意投资，并且对创业团队和产品开发有足够的耐心。

灵活运用上述信息的关键，是了解自己在哪些层面能够获得较大的发展空间。很多初次创业者会照搬《创智赢家》节目的经验去为自己争取投资，却不知道，与其花时间去恳求投资人，不如花时间认真锻造自己的产品。

真正的电影明星总是从试镜开始，慢慢得到小角色。创业者也是一样，与其盼望在真人秀节目中一举成名，不如专注地、一步一个脚印地为自己赢得地位。需要风投支持的创业者，切忌只顾创意，而将“3P”原则深深地印在脑海中。