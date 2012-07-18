【投资】戴尔将启动6000万美元基金投资存储创业公司

北京时间7月18日凌晨消息，戴尔创始人兼CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)周二宣布，该公司将启动一个6000万美元的基金来对存储创业公司进行投资。

迈克尔·戴尔指出，大数据是当前的热点业务类别，并指出这对戴尔来说也是一个“大时代”。与此同时，他还表示新兴创业公司面临着“庞大的机会”，并详细描述称他将把重点较少地放在纯粹的存储业务上，而是帮助其他公司(尤其是员工总数不足1万人的公司)来实时获取和使用其正在存储的“海量数据”。

迈克尔·戴尔称：“存储业务正在取得极大的发展”，他所指的是闪存等技术。他还表示，这个基金的目标是走在这些新技术发展的“前沿”。

戴尔还一直都在这个领域中进行并购交易，此前该公司已经收购了数据存储系统提供商EqualLogic和数据存储厂商Compellent。迈克尔·戴尔表示，未来该公司将继续进行并购交易。

迈克尔·戴尔同时还对过去五年时间里戴尔的业务状况进行了概略阐述，并将其称为这家公司的转型期。戴尔以PC厂商著称，台式机和笔记本仍在其公司营收中占据了大部分份额，但迈克尔·戴尔表示，这家公司已经进行了转型，进入了安全、数据中心、云和服务等企业解决方案领域，这意味着戴尔有时会于消费者电子公司展开竞争，但同时也会提供补充性的服务。举例来说，iPhone是苹果业务的“发动机”，而戴尔并未直接与iPhone展开竞争，而是为其提供安全和管理服务。

迈克尔·戴尔还称，有关“后PC时代”的说法可能有些言过其实。他指出，这种说法是在20世纪90年代末期首次出现的，当时每年的PC销售量为1亿台;而在今天，这个数字已经上升至3.8亿台，因此“很明显后PC时代对PC来说是个相当好的时代”。