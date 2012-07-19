【投资】雅虎联合创始人杨致远牵头 Openbucks融资480万美元

据国外媒体报道，美国礼品卡片支付新创企业Openbucks日前宣布，公司已完成480万美元Series A轮融资。本轮融资由雅虎联合创始人杨致远(Jerry Yang)牵头，参与投资者包括雅虎前任首席执行官特里 塞梅尔(Terry Semel), 风险投资公司Greycroft Partners, BV Capital, Clearstone Ventures, Morado Ventures, Novel TMT Ventures, Inspiration Ventures, CrunchFund, 天使投资机构SV Angel 和 TiE Angels等。

Openbucks创始人兼首席执行官Marc Rochman表示，Openbucks用户增长迅速，现用户量数以万计，在线交易数量已达几十万笔。

不管开户与否，用户均可通过Openbucks在线购物网站使用零售商的礼品卡购买商品或服务。目标用户不仅包括没有银行账户的十几岁的青少年，还包括没有信用卡的人群。Rochman将这一整体理念比作沃尔玛今年四月实施的一项计划，即沃尔玛客户可以网上选购预定，然后在实体店取货时支付现金，这一做法能将以前从未进行网购的购物者转化为新购物者。Openbucks在线购物模式与沃尔玛的这一计划大体相同。

Rochman称，“我们的想法是将引进各种不同的产品，使特定的消费者能够在线预定商品而在实体店付钱，这些特定的消费者要么没有开户能力，比如十几岁的青少年，要么是那些不愿在线泄露其账户信息的消费者。”现在的方式是购买礼品卡进行支付，但是Openbucks将来会提供更多的支付方式。

目前，Openbucks支持来自Subway, cvS Pharmacy, Burger King, Shell (下周), Circle-K和CITGO的礼品卡，主要是购买网络游戏中的的虚拟物品。Rochman表示，Openbucks现在正准备发展其他服务项目，将来用户将能支付水电费等日常费用。

Openbucks总部设在圣克拉拉的洛杉矶;团队共有10名成员，到今年年底有望增加五至六名工程师和业务拓展员。融资所得资金将用于吸纳更多的在线商户。