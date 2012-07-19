【投资】融资前必须知道的七条经验

我去年的运气不错，成功为企业募集到了风险资本。我的一位员工曾经做过风险投资家，给我提供了一些意见，因此在融资过程中，我具备了一些微弱的优势。但是，筹集资本的过程可谓困难重重。以下介绍我在募集资本过程中积累的七条主要经验：

1. 了解企业是关键所在。

风险投资家会针对企业规划、运营情况和发展愿景进行严格的评判。或许，您对自己的企业有着本能的理解，但是在面对风险投资家时，创业者所要接受的挑战是能够简洁地表达企业基本情况。要知道，风险投资家其实就是金融家，所以创业者要能够利用数字介绍企业运营、增长和其他方面的情况，这会有助于给风险投资家留下不错的印象。

2. 清楚何时开始融资。

在我看来，一旦企业的发展足以说明其服务具备市场需求，风险投资家就会对该企业产生兴趣。我所接触的风险投资家会关注一类目标企业，这些企业可以通过注资改变其发展轨迹。

3. 做好长期攻坚的准备。

募集风险资本无异于多做一份工作，需要付出超乎想象的努力和时间。我建议，对待这种过程的方法要与做销售的方法相同。我们需要认真地记录曾经的会面对象、会面时间以及恰当的后续工作。因为许多会面类似，涉及一系列相似的问题，记录下所有信息，这一点是至关重要的!

4. 以恰当的方式认识风险投资家。

风险投资家希望寻找到伟大的创业团队。要想向风险投资家证明自己是优秀的创业者，可以通过风险投资家信任的人把自己介绍给他们。如果他们通过自己认识的人而认识你，将会对您的企业更感兴趣。最理想的引荐是通过成功的企业家或企业高管。

5. 反复练习企业推介。

我们曾使用一份15页的PPT文件向风险投资家进行企业推介。到融资过程后期，我把PPT文件减少为12页，并可以在15分钟内完成演示。大多数投资家把第一次会面的时间安排在30分钟到1小时之间，所以您需要在传递信息时做到言简意赅。

6. 准备好尽职调查文件。

我们把企业经营规划、经营现状和相关法律文件(根据律师的建议)上传到网上，这样我们就能及时把文件分享给感兴趣的投资家。当投资家表现出对企业的兴趣时，我们会尽一切努力促成投资。

7. 聘请优秀的律师。

风险投资的条款总在不断变化。风险投资家针对投资条款进行过无数次谈判;而大多数创业者在其职业生涯中只进行一到两次关于投资条款的谈判。如果没有经验丰富的风险投资律师的帮助，我不知道我们该如何完成这个不错的交易。

募集风险资本是一个艰难的过程，但它确实有助于企业的成长。做好充分准备会助创业者成功完成风险资本融资!