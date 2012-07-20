【投资】红孩子2000万美元融资到账 否认将被苏宁收购传闻

昨日消息，深陷出售传闻的母婴类电商红孩子今日打破沉默，主动与媒体沟通介绍其业务进行。据红孩子副总裁刘颖介绍，红孩子第四轮融资2000万美元已到账，这笔钱主要来自北极光、NEA及凯旋创投追加投资。
刘颖透露，这笔融资将主要用于继续扩大红孩子在全国各地业务渠道的合作，地面活动操作，继续帮助母婴的商品向更全品类、更多进口商品上做采购引进。同时，帮助缤购商城商品和母婴商品更好的交叉营销。
缤购商城的商品已在5,6月份作出调整，为突出化妆品和食品，下半年商品数量引进和它的营销活动策划将加强，在母婴方面，红孩子正在扩展经营的奶粉品牌数，正考虑引进像澳洲和北欧等地奶源非常好的世界奶粉。
目前京东、当当等其他电商网站已杀入母婴领域，不仅挤压了红孩子份额，甚至威胁到红孩子生存空间。2011年底，当当网CEO李国庆公开宣布，当当母婴品类销售额已经超越红孩子的母婴线上业务。
对此，刘颖表示，网购消费中母婴排第四，综合电商进军母婴市场是必然。红孩子在营业收入总和、用户数上不能跟京东、天猫相比，但在服务深度、黏度和品质上仍处于领先地位。
刘颖认为，这半年以来一直在进行母婴生态圈建设，并已取得进展。她还否认将被苏宁易购收购的传闻，称红孩子也会和其他电商网站达成合作，比如与麦考林、苏宁易购在业务层面有过接触，但被苏宁易购兼并则完全是没有可能的事情。
据悉，苏宁电器副董事长孙为民近日一席话引发外界关注，孙为民表示，已开始接触一些垂直类的电商品牌，可能建立淘宝平台模式。这引起业内人士的猜测。此前有消息称，投资方对红孩子丧失信心，宣布将要出售红孩子，双方正洽谈并购。
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