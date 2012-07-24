【投资】P2P：民间借贷的阿里巴巴模式

2011年11月11号，在“光棍节”的概念营销之下，淘宝创造了震惊世界的网购神话，单日销售额突破52亿。这让本已觉得淘宝开店属深度红海的湖南屈小姐重新认识到，网店仍有机会，并且下定决心—工作照旧，兼职创业。

屈小姐跟所有创业的年轻人一样，被启动资金卡住了。网上开店虽然成本不高，也不需要太多仓储物流成本，但仍需一定量资金垫资买货，这对初入职场的屈小姐来说是个难题。

有人推荐她尝试网络借贷，不用抵押就能借款，屈小姐选择了一家经营时间长、信誉资质良好的网站提交贷款申请，第二天便获得5万元的授信额度;自己将借款说明发布至网上之后，当天便获得多位投资人响应，解决了燃眉之急。

过去提到贷款，要么银行，要么小贷公司或者亲戚朋友，现在，网上也能贷款了。从2007年起，在欧美已经发展十分普遍的P2P(即Peer-to-Peer，个人对个人)借贷模式进入中国。在不足5年的时间里，网络借贷总规模已经达到60亿。今年4月，作为金改试点的温州民间借贷中心成立，首批四家P2P网站的入驻更是为之前处于灰色地带的P2P行业加注了官方认可，网络借贷的发展迎来转机。

P2P网络借贷，或称点对点信贷，是指个人利用网络平台将自己的闲置资金(抑或出于投资目的)出借给资金短缺者的新型商业运营模式，其实就是民间借贷由“线下”发展到“线上”的网络版。借款人和放贷人(也称“投资人”)在网络注册后各自发布信息，如借款人在线上发布资金需求额度、利率和期限;自主成交，用户双方直接签订电子合同，平台向投资人收取2%到4%的费用。

P2P的中国式进化

P2P贷款模式首创于英国，但目前全球最大的P2P网站是美国的“繁荣网(www.prosper.com)”。繁荣网创始人克里斯·拉尔森曾将他的公司比作eBay。eBay拍卖的是商品，而繁荣网拍卖的是贷款。

如果说欧美的P2P采用的是eBay模式，那么中国的P2P就是B2B、B2C、C2B、C2C混搭经营的阿里巴巴+淘宝模式—企业可以向企业、个人放款，个人也可以向个人、甚至企业放款。

目前，国内P2P网络借贷主要有三种模式：

第一类是线下交易模式，这类模式下的P2P网站仅提供交易的信息，具体的交易手续、交易程序都由P2P信贷机构和客户面对面来完成。首批入驻温州民间借贷中心的“宜信”是这种模式的典型代表。另外，以豪门身份进入P2P领域的证大集团旗下的“证大e贷”和中国平安旗下的“陆金所”也是此种模式。

第二类是承诺保障本金的P2P网站，以深圳的“红岭创投”和上海的后起之秀“你我贷”为代表。一旦贷款发生违约风险，这类网站承诺先为出资人垫付本金。目前市场上以此种模式运营的P2P网站占绝大多数。

第三类是不承诺保障本金的P2P网站，以上海的“拍拍贷”为唯一代表。当贷款发生违约风险，拍拍贷不垫付本金。上述后两类P2P网站都以提供线上服务为主，网站作为中介平台，借款人和出借人通过其网站竞拍交易。