【投资】周黑鸭获风投超2亿元 投资者只问战略不管经营

“引进第二轮投资酝酿已久，定下来是最近的事情”，昨日，湖北周黑鸭食品有限公司副总郝立晓告诉记者。据悉，IDG资本、天图资本已向周黑鸭投资1.5亿元，周黑鸭总共接受的风投已达2.1亿元。

鸭脖也能招“风”狂

“此轮投资将主要用于门店升级改造、扩大产能，”郝立晓告诉记者，“目前，周黑鸭在全国有330家门店。年产5万吨的新工厂，今年2月已开始试生产，但还需要进一步磨合升级。周黑鸭还计划将年产能提高到8万吨。不过，目前暂时没有上市计划。”

天图资本高级合伙人王岑则表示，希望新资金能带动周黑鸭硬件和软件的整体提升，有可能加大在江浙地区的开店密度。

2010年11月，周黑鸭就曾获天津天图兴盛股权投资基金近6000万元投资。事实上，以鸭脖为代表的卤制品，近年成为资本的“香饽饽”。2011年5月，九鼎投资、湖南华鸿财信创投向绝味鸭脖投资2.6亿元;2009年8月，达晨创投、国信弘盛投资公司则向江西煌上煌注资6925万元。

公开资料表明，今年以来，总共137个风投投资案例中，有20个是零售、连锁、日用品制造等传统大消费行业，占比近15%。

“风投股东”只问战略不管经营

“周黑鸭早已不是家族企业，此次风投入股，正是看好公司的架构”，郝立晓说：“投资者只会在战略上给公司一些建议，但不会介入公司的实际经营，真正作决定的还是我们。”

“在风投看来，消费品特别是食品企业，对内部的管理、控制能力非常重要。”专注中西部投资的瀚曦集团高级合伙人姚疆告诉记者，“尤其是这几年，团购、电商一批批倒下，科技泡沫被越吹越大，而国家大打内需牌，快消、连锁、农业等大消费行业越来越热。但在选择传统行业公司时，公司治理结构是重要考量。”

事实上，不少创投人都愿意做“甩手掌柜”。

一位本地风投人告诉记者：“如果公司本身结构已完善，风投多半不愿参与公司的具体运营，以免带来不必要的动荡。”