【投资】万达并购美国AMC获批 将成全球最大院线运营商

南都讯 记者肖昕 南都记者从万达集团最新获悉，万达集团并购美国A M C影院公司的计划已获得中国和美国相关部门所有必需的审核批准，将于今年8月底完成并购交易。鉴于万达和A M C已签订具有约束性的并购文件，万达并购A M C已成为事实，A M C正式成为万达集团的一员。

万达并购A M C是中国企业海外并购大型文化企业的成功案例，不仅是中国民营企业在美国最大一起企业并购，也是中国文化产业最大的海外并购。并购完成后，万达同时拥有全球院线排名第二的A M C公司和亚洲排名第一的万达院线，成为全球规模、收入最大的电影院线运营商。