【投资】投资人与创业团队的“局中局”

人物介绍：

贾老板：逍遥又不失机算的投资者

方总：眼镜片泛着精光、人脉广泛、老谋深算坐庄操控者

带头人：掌控创业团队的权利争夺者

我：各方争取拉拢、谋算套利离开

西瓜：方总安排的棋子

allen：惨败出局者

小魏：“我”安排的棋子

节选

N.1 方总的心思

在这之前，贾老板和方总曾经不止一次半开玩笑的问我，到底有没有想过自己来掌舵。但我每次都坚决摇头，然后想办法把话题转开。我自己上班就很抵触外行领导内行，要说拍脑袋有老板就够了，如果再多一个拍脑袋的一知半解的外行来管业务，谁都没法安心做下去。如果allen在业务上能把带头人他们镇住，也许事情就会好多了。而且，我知道他们最多也就是试探一下我的想法，看看我的心有多大。

这件事情有很多细节我一直没想明白，但到了allen出局就清晰多了。最明显的例子就是带头人知道allen要带队外逃，主程、大师都不可能和带头人有这方面的交流，最可能捅给带头人的就是西瓜。回头想想，也只有西瓜才能把所有的事情串起来，比如为什么方总会想到要投这么一个团队来换取政府资源，为什么方总会关注富二代的公司，为什么方总能搞定富二代，为什么能把天狗项目带过来，为什么……

现在的局面是西瓜和带头人关系好，和大师他们关系好，和富二代关系也好，两个项目都是他一手跟过来的，不管是业务还是政治上都处于最有利的地位。西瓜这人平时很低调，怎么看都比张扬的allen看着顺眼。所以，allen肯定也只是棋子，估计方总从一开始就想的是让西瓜来控制团队。

贾老板和方总让我先把团队的结构整好，估计用意就是让我把局铺好，把该得罪的人都得罪透，为西瓜上位掌舵打好基础，这可能也就是我最后的任务了。

也许是为了巩固效果，方总在贾老板走后又找我单独密谈了一次，一再表示人才难得，我是多么的有才华，他个人非常欣赏我，还暗示他考虑让我以后逐步接allen的位置，这样大小事项都经过我，公司的运营肯定会比较顺利。而且他还对贾老板总想着让我赶紧弄完事情就出局非常不理解，他是一心想把我留下继续看着这些的事情的。但我要做出成绩来，快速强力的把团队整合好，这样他也满意，贾老板也满意，然后他们会给我应得的。

这些话听着好听，但用意无非就是抽我一鞭子，让我更卖力一些。我静下心来想想，估计方总是要我再强势点，直接想办法把团队的利益压到最低点，和所有人(尤其是带头人)反目，到时候他和西瓜再出来做调停，这样我出局以后西瓜就更舒服了。

我早就反思过，为什么会折腾出这么多人事斗争来，说到底还是为了钱。其实拿钱出来没有搞不定的利益，但方总好像不太愿意在这些方面花大钱，又需要这两个业务，也需要带头人他们这些本地人做招牌，所以才会曲曲折折的演了好几出。当然，这没准就是方总的价值。

allen出局的消息很快就在公司里传开了，除了应该知道内情的西瓜，其它人大多认为是带头人在斗争获得了胜利，以后就是带头人当家做主的局面了，包括带头人自己。而大师和主程也沉默了，每天只是干活，基本不对业务发表意见。

带头人进入角色速度极快，每天都说不能让公司的运作停下来，不断的从方总那边索取以前allen的权限。而方总和lily都忙着政府资源的事情，也就索性交给他来搞了。于是，带头人开始像模像样的开各种战略会议，带领大家讨论公司的未来方向。比如天狗项目怎么改，阿猫阿狗项目怎么收尾，怎么做主旋律网游。他还跟着lily到各种政商场合，尝试整合各种资源和合作意向。

在有关领导的帮助下，公司谈下了给省里运营商开发棋牌平台或者专属游戏的项目，然后还可以走他们的渠道分成。这个事情是短期内能实现利益的，带头人当然不会放过，于是把研发平台和卖游戏给运营商当做了头等大事。除此之外，政府还给了别的扶持，甚至还有可能直接注资，这些利好都像兴奋剂一样，在加上方总按照之前承诺普涨了工资，都让团队里的每个人信心倍增。

为了整合创业公司和富二代公司之间错综复杂的业务和人员关系，方总的律师做了新的公司结构，也就是创业公司增发，贾老板和方总增加投资，再用这些新增加的投资去购买富二代的阿猫阿狗项目和天狗项目。公司的盘子变大了，团队或者说团队成员的股份比例怎么计算，是一个非常困难的事情。

利益当前，原本因为allen出局而搁置的结构改革又变得迫在眉睫了，这可是决定蛋糕如何分配的头等大事。我得到的指示很简单，要维持住资方的比例，也就是70%以上，而整个团队不能超过25%。我知道，如果我把这个方案这么拿出来，必然会被志得意满的带头人骂死。

没多久，带头人顺利的签下了和运营商的合作意向书，合同金额在百万左右，他现在已经是一个手握开发团队、两个项目以及两个大合同的创业领袖，胃口自然也就舒展开了。某天下午，他跑来找我沟通股权结构的问题，他觉得公司盘子变成了1000万以上，所以最合理的方案是团队45%到50%，剩下都是资方的。不用想也知道，这个方案对于已经拿出了300万以上的贾老板和方总来说肯定是不能接受的。

带头人还代表团队提出，公司核算权不在团队手里，所以按照股份分红是非常不保险的，他们需要有项目分红的保障。而且，转型做主旋律网游会影响目前的项目进度，会影响他们拿到项目分红，这要做出足够的补偿。说实话，研发团队有这些心思很常见，所以带头人这么漫天要价还在我意料之内，但方总看到会做何感想就不好说了。

我委婉的表达了自己的担忧，毕竟这个比例和创业公司目前的结构差得太远。但带头人也一脸为难的描述自己的不得已，其中最大的困难在于现在是两个团队，每个核心都要分一部分，包括大师和主程。我又具体问了一下每个人的大概分配情况，看来带头人的想法还是很清晰的，阿猫阿狗项目是以后的主力项目，所以天狗组的人都要拿得少一些。在他的计划里，大师、西瓜、主程都是天狗组的，只在阿猫阿狗组里帮忙而已。

在我的追问下，带头人又神秘的告诉我，他的想法是他自己和我算管理层，可以两个人拿20%-25%，剩下的分给两个团队，前提是我要帮助他说服投资人。最后，他又撂下了几句狠话，大意是如果利益的问题摆不平，团队必然不安心工作，现在又有政府资源和大项目，他自己未必能把团队安抚好，那项目周期和合同履行也都别指望了。

我知道，他找我谈这些话的基础在于，他始终认为我们有很强的共同利益，也就是需要把产品尽快做好，才能指望股份和分红。在他看来，现在公司前景看好，我对股份的需求肯定也强。可他根本不知道，产品、公司做好做坏和我没关系，一直以来，我要的就是公司上轨道然后拿钱闪人。

话虽如此，但怎么应付这个乱局还是挺棘手的。我是看着allen怎么一步步把自己逼死的，如果我也想控制住团队然后指望产品上线，那也只能从分化团队、拉拢人着手，这样搞的结果不会比allen好到哪里去，要么就是彻底散伙的双输，要么就是继续容忍团队的游离状态。

而且，事情到最后可能还会变成我代表贾老板和团队彻底闹崩，西瓜在方总的授意下以中立的姿态出来安抚大家收拾残局，然后大家拧成一股绳，没准这才是方总的算盘。