【投资】传阿里巴巴融资80亿美元 大部分将用于回购雅虎所持股票

北京时间7月31日下午消息，据《纽约时报》网络版报道，两名知情人士透露，阿里巴巴即将完成80亿美元的新一轮融资，估值达430亿美元。

阿里巴巴计划动用其中的71亿美元，回购雅虎持有的20%股票。

目前已经有12家左右的投资者表示，将会为阿里巴巴集团提供多种类型的融资，上述投资者包括对冲基金、主权财富基金、共同基金和私募股权公司。

而根据今年6月份的一桩公开信息显示，中国的国家开发银行将会为阿里巴巴集团回购股份提供贷款。双方没有公布具体金额，但据可靠的市场消息证实，上述贷款协议已经获得审批。

除此之外，亦有市场消息称，中国的国家主权财富基金中国投资责任有限公司(中投)将会成为阿里巴巴集团的股权投资者之一。

此前，阿里巴巴集团和美国雅虎就股权回购一事达成协议。在协议的第一阶段，阿里集团将回购雅虎持有的其20%股份，预计耗资接近80亿美元。根据当时的联合声明，阿里集团说将用银团贷款、股权融资等多种形式来募集资金。

《纽约时报》说，阿里巴巴的迅速崛起，凸显了全球互联网势力的快速转变。7年前，这家公司还需要在资本的帮助下对抗国内和国际竞争者，比如 eBay(微博)。2004年，就在获得雅虎投资的前一年，阿里巴巴的年收入还只有6800万美金。从那之后，阿里巴巴的收入开始扶摇直上。

市场人士称，在融资市场如此低迷的情况下，阿里巴巴能够募集到如此规模的资金，正是主要受益于其成型的盈利模式以及盈利能力。分析指出，阿里巴巴现 在形势非常好，不论是在拓展市场、增加利润还是收入上。而这亦证实，对于当下的投资机构而言，其投资风向亦在转型----更加看重企业本身的增长能力和有 实际支撑点的长远盈利能力，而不是简单的商业概念和盈利预期。

美国彭博社7月10日引述知情人士称，上半年，阿里巴巴集团的税前利润将增长四成，高于去年同期35%的增幅。消息人士同时还透露，受旗下网站盈利性增强的推动，阿里巴巴集团今年上半年的营收增幅达到了至少60%，营收超过了18亿美元。

据悉，阿里巴巴集团今年上半年EBITDA(即未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)所占营收的比例达到了40%，高于上年同期的35%。阿里巴巴集团来自淘宝网站的广告营收和天猫(微博)商城的佣金收入的大幅增长，提升了阿里巴巴集团的整体营收。

《纽约时报》的报道称，对于资本市场而言，阿里巴巴的此次融资计划非常受欢迎，因而主导阿里巴巴集团融资事宜的集团首席财务官蔡崇新(JOETsai)，目前不得不试图控制蜂拥而来的投资财团的数量。