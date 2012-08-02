【投资】特色酒店投资异军突起

近年来，伴随着我国旅游业的快速发展，酒店业的格局也在悄然发生变化，各类型酒店层出不穷，继经济型酒店后，有别于标准化的特色酒店正成为投资者新宠，有望异军突起成为酒店业的新星。

7月18日，主打时尚、环保的布丁酒店在北京宣布了未来3年的初步规划：在全国新增300家门店。这是其继今年6月初一举斩获由富达投资、君联资本、KTB、摩根凯瑞资本、建信资本等的5000万美元投资后放的“第一把火”。

业内人士分析认为，有别于标准化的特色酒店正成为投资者的新宠，受此影响，类似酒店或将成为继经济型酒店之后，国内酒店业的新发展趋势。

经济型酒店辉煌不再

据投中集团的统计数据显示，2003年至今，国内酒店行业共有39笔融资案例发生，累计融资规模达9.33亿美元，其中，2007年为近10年酒店行业融资规模最高的一年，融资额高达3.11亿美元。

在国内目前的四大经济型酒店中，7天连锁酒店和汉庭连锁酒店正是在2007年获得了风投的投资。加之近几年，我国旅游业正值蓬勃发展期，多种有利因素催生这两家经济型酒店迅速壮大，并辐射全国，酒店数量也进入了“千店时代”，“7天”和“汉庭”也于2009年和2010年分别在美国纽交所和纳斯达克成功上市。

时间推移到了2012年，经济型酒店市场已经趋于饱和，四大经济型酒店的行业垄断格局也基本形成，同时，因为扩容速度过快、竞争加剧，导致经济型酒店利润下滑，产品安全、服务质量等问题也相继出现，其对投资者的吸引力已大不如从前。

中投顾问酒店餐饮行业研究员萧宇嘉表示，与2007年相比，现在的经济型酒店市场发生了很大变化。目前，国内经济型酒店的投资空间和价值已所剩不多。只有通过经营理念和经营模式的创新，才能找到新的增长点。

国内经济型酒店最新财报统计显示，2012年一季度，“如家”在营业收入中以12.56亿元、同比增幅66%居于首位;“7天”酒店净利润为2780万元;而“汉庭”和“锦江之星”则均处于亏损状态。

当然，这并不意味着PE(私募股权投资)机构在经济型酒店方面已无作为空间。从市场空间来看，经济型酒店并未进入瓶颈期，仍然有三四线城市尚未开拓的广泛地区，增设加盟店数量，以及寻求适合并购机会扩张将会对已有市场格局产生重大影响;同时，通过提供差异化优质服务、精细化管理运作、提升品牌软实力将成为塑造品牌持久影响力的关键，因此，这一市场仍有投资空间。

特色酒店频受青睐

在经济型酒店整体利润下滑备受关注之时，特色酒店却频频受到资本市场的青睐和热捧。今年初至今，国内共有5家酒店获得融资，累计融资规模达2.88亿美元。其中，6月初，布丁酒店一举斩获由富达投资、君联资本、KTB、摩根凯瑞资本、建信资本等主导的5000万美元注资;无独有偶，7月初，桔子酒店该公司得到凯雷投资旗下亚洲基金逾7500万美元注资，凯雷将获得该公司49%的控股权，成为最大股东。

值得关注的是，无论是布丁酒店，还是桔子酒店，它们都是非标准化的，区别于经济型酒店的特色酒店。

以布丁酒店为例，客房面积通常只有8至12平方米，是一般国内经济型酒店的1/2。从价位来说，布丁酒店也仅为“7天”“如家”等经济型酒店的1/3左右。同时，布丁酒店是国内首家不提供牙刷、牙膏等6小件的环保型酒店，其客户精准定位在年轻的旅游休闲人士，区别于经济型酒店的商务人士。

而桔子酒店，则面向的是中高端客人，是中国最早以“设计师酒店”为定位的集团型酒店之一，在北京、天津、大连、南京、杭州和宁波等地有25家不同“个性”的酒店在运行。酒店设计强调现代感和科技感，旨在重新定义一种“低调的张扬和充满设计感的生活方式”。

萧宇嘉表示，从目前国内酒店市场来看，酒店发展差异化不断凸显，有别于标准化的经济型酒店，创意酒店将更易获得投资者和消费者的青睐。在他看来，虽然今年掀起的投资潮无论投资规模，还是所获融资酒店所占市场份额，都比数年前“如家”“汉庭”“7天”引发的第一轮经济型酒店融资潮来得小。但是，此轮风投的逆市突起，意义在于打破了两年来中国酒店投资持续低迷的僵局。

清科中心分析师张亚男也有同感，她认为经济型酒店市场已经做得差不多了，高端酒店领域也已经被一些大型外资酒店所把持，像桔子酒店这样的特色酒店投资潜力将会日益凸显。